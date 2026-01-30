CANAL RCN
Controladores alertan sobre la falta de personal y radares para medir las condiciones climáticas en aeropuertos de Colombia

El miércoles, 28 de enero, un avión con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, se vino a tierra en el departamento de Norte de Santander.

enero 30 de 2026
02:00 p. m.
Tras el siniestro de la avioneta de Satena HK4709, en la ruta Cúcuta – Ocaña, los sindicatos de controladores aéreos del país emitieron una alerta por la falta de personal y los problemas con los radares que se utilizan para medir las condiciones climáticas en los aeropuertos del país.

En palabras de Franklin Urbina, presidente de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta), “Los radares de Leticia, de Carepa —recientemente inaugurado desde Cali— no han sido integrados a nuestras pantallas. Si bien fueron inaugurados, su servicio todavía no está determinado”.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que se están entregando más radares, como en el Amazonas. “Son muy costosos. De hecho, aquí, como aeródromo, no se están vigilando esos temas, pero los pilotos están convencidos, al igual que expertos que han realizado estudios, que es esa la razón de que las aeronaves no sean piloteadas por personas sin experiencia, todos lo saben”, explicó el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez.

Si bien el presidente de Acdecta dijo que no se puede “desconocer el interés y la atención que ha hecho la actual administración. Hemos hecho mesas de trabajo donde han sido planteadas nuevas soluciones”, los radares no parecen del todo confiables.

Medición del clima funcionaba bajo supervisión del Ideam

En marzo de 2025, el Gobierno del cambio dio por terminado un contrato que tenía con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para hacer estimaciones climáticas que pudiera utilizar el servicio aéreo.

Según Urbina, “la asistencia que prestaba el Ideam era muy eficiente. No puedo desconocer ni señalar a los compañeros de Aerocivil que hoy están prestando este servicio y lo hacen con la mejor disposición, pero hay muchos desaciertos en la predictividad”.

Los sindicatos señalan que la falta de personal, además, obligaría a que pilotos que despegan de aeropuertos como el de Aguas Claras, en Ocaña, sean guiados desde otras ciudades.

La tragedia del miércoles 28 de enero, en zona rural del municipio de La Playa de Belén, deja un saldo de 15 personas fallecidas, entre ellas el congresista Diógenes Quintero, y genera una advertencia sobre la seguridad aérea y cómo podría mejorarse en las regiones.

