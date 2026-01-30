Atento: esta fue la PETICIÓN de la familia de Yeison Jiménez para su concierto homenaje en El Campín

El concierto homenaje a Yeison Jiménez se realizará el sábado 31 de enero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El oriundo de Manzanares fue el primer artista de música popular que llenó el máximo escenario de la capital de la República y lo logró en su último cumpleaños.

Además, tenía agendado un segundo concierto en El Campín para el 28 de marzo, pero, tras su inesperada partida de este mundo terrenal, su familia y su equipo de trabajo decidieron mover la fecha para el próximo sábado.

Para ese evento musical ya están confirmados artistas nacionales e internacionales como Natalia Jiménez, Pasabordo, Andy Rivera, Alex Campos y Chayín Rubio.

Además, en las últimas horas, se les realizó una petición a los asistentes. ¿Cuál fue?

Esta fue la petición que se realizó para el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá

A través de la cuenta de Eventos Sírvalo Pues, en donde se ha pronunciado oficialmente la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, se les pidió a los fanáticos que, en lo posible, vistan de blanco.

"Los esperamos de blanco y con sombrero", fue el anuncio exacto.

Este fue el más reciente mensaje de Eventos Sírvalo Pues antes del concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

En un video publicado en Instagram, Eventos Sírvalo Pues mostró que la agrupación de musical de Yeison Jiménez ha seguido trabajando para homenajearlo por lo alto.

"Detrás de cada sueño hay un equipo que cree, que lucha y que honra un legado. Yeison Jiménez nos enseñó que los sueños no tienen límites, que la música es el lenguaje del alma y que cada paso cuenta", se comenzó expresando.

"Este 31 de enero, su banda sube al escenario con el propósito de: dar lo mejor, honrar su memoria y celebrar todo lo que él construyó con pasión y entrega", se concluyó.