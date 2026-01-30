CANAL RCN
Tendencias

Atento: esta fue la PETICIÓN de la familia de Yeison Jiménez para su concierto homenaje en El Campín

El concierto se realizará el sábado 31 de enero de 2026 y contará con la participación de artistas nacionales e internacionales.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
10:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El concierto homenaje a Yeison Jiménez se realizará el sábado 31 de enero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El oriundo de Manzanares fue el primer artista de música popular que llenó el máximo escenario de la capital de la República y lo logró en su último cumpleaños.

OFICIAL: este es el segundo artista internacional confirmado para el concierto homenaje a Yeison Jiménez
RELACIONADO

OFICIAL: este es el segundo artista internacional confirmado para el concierto homenaje a Yeison Jiménez

Además, tenía agendado un segundo concierto en El Campín para el 28 de marzo, pero, tras su inesperada partida de este mundo terrenal, su familia y su equipo de trabajo decidieron mover la fecha para el próximo sábado.

Para ese evento musical ya están confirmados artistas nacionales e internacionales como Natalia Jiménez, Pasabordo, Andy Rivera, Alex Campos y Chayín Rubio.

Además, en las últimas horas, se les realizó una petición a los asistentes. ¿Cuál fue?

Esta fue la petición que se realizó para el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá

A través de la cuenta de Eventos Sírvalo Pues, en donde se ha pronunciado oficialmente la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, se les pidió a los fanáticos que, en lo posible, vistan de blanco.

"Los esperamos de blanco y con sombrero", fue el anuncio exacto.

Este fue el más reciente mensaje de Eventos Sírvalo Pues antes del concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

En un video publicado en Instagram, Eventos Sírvalo Pues mostró que la agrupación de musical de Yeison Jiménez ha seguido trabajando para homenajearlo por lo alto.

Lista de posibles invitados al concierto homenaje de Yeison Jiménez en El Campín
RELACIONADO

Lista de posibles invitados al concierto homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

"Detrás de cada sueño hay un equipo que cree, que lucha y que honra un legado. Yeison Jiménez nos enseñó que los sueños no tienen límites, que la música es el lenguaje del alma y que cada paso cuenta", se comenzó expresando.

"Este 31 de enero, su banda sube al escenario con el propósito de: dar lo mejor, honrar su memoria y celebrar todo lo que él construyó con pasión y entrega", se concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

'Vinicius colombiano' firmó contrato con un equipo profesional a sus 25 años

Yeison Jiménez

OFICIAL: este es el segundo artista internacional confirmado para el concierto homenaje a Yeison Jiménez

La casa de los famosos

¿Se acabó la amistad?: un poder en La Casa de los Famosos generó estragos entre dos jugadores

Otras Noticias

Novak Djokovic

Djokovic eliminó a Sinner y se citó con Carlos Alcaraz en la final del Australian Open

Novak Djokovic eliminó a Jannik Sinner y avanzó a la gran final del Australian Open, donde enfrentará a Carlos Alcaraz.

Estados Unidos

Cuidó a su hijo toda la vida, pero no pudo despedirse porque ICE le negó el permiso de ir a su entierro

El joven falleció el 23 de enero tras un grave deterioro de salud que empeoró desde que su padre fue arrestado en octubre durante cita migratoria rutinaria.

Asesinatos en Colombia

Hallan sin vida en su propia vivienda a reconocido estilista de la Comuna 13: ¿qué se sabe?

Dólar

¡IMPORTANTE cambio en el precio del dólar en Colombia HOY 30 de enero de 2026! Así se cotizó

Medicamentos

¿Ahora sí llegarán los medicamentos? Supersalud anuncia plan de choque tras reconocer fallas en la entrega