Así puede votar para elegir nombre para varias estaciones del Metro de Bogotá: conozca las opciones
Desde el 24 de marzo, los ciudadanos pueden participar en la votación para nombrar tres estaciones clave de la Línea 1 del Metro de Bogotá.
Noticias RCN
07:01 p. m.
La elección del nombre de algunas estaciones del Metro de Bogotá está en manos de la ciudadanía. Desde el 24 de marzo y hasta el 24 de abril de 2026, se podrá participar en un proceso de votación para definir cómo se llamarán tres de las 16 estaciones de la Línea 1.
Cómo votar por el nombre de las estaciones del Metro
Los ciudadanos pueden votar a través de dos canales oficiales habilitados por el Distrito:
- Ingresando al portal web de la Alcaldía de Bogotá.
- Usando el asistente virtual “Chatico” mediante WhatsApp en el número (+57) 3160231524.
En el caso de Chatico, el usuario debe escribir “Votación Metro” para acceder al menú interactivo. Este sistema de inteligencia artificial guía paso a paso hasta completar la selección.
Cuáles son las estaciones y opciones disponibles
Las estaciones sometidas a votación son tres puntos estratégicos del trazado:
Estación 3 (avenida Villavicencio con carrera 80):
- Ciudad Kennedy
- Agoberto Mejía
Estación 4 (avenida Primero de Mayo con calle 42 sur):
- Timiza
- Los Periodistas
Estación 10 (calle Primera con carrera 24):
- Santa Isabel
- La Fraguita
Cada ciudadano puede elegir una opción por estación, contribuyendo así a definir la identidad del sistema. Los resultados de la votación serán anunciados en la primera semana de mayo, según confirmó la Empresa Metro de Bogotá.
La Línea 1 del Metro contará con 16 estaciones en total, de las cuales 8 estarán integradas directamente con Transmilenio y 2 tendrán conexión por proximidad, además de 28 edificios de acceso.