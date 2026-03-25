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Así puede votar para elegir nombre para varias estaciones del Metro de Bogotá: conozca las opciones

Desde el 24 de marzo, los ciudadanos pueden participar en la votación para nombrar tres estaciones clave de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Metro de Bogotá
FOTO: Metro de Bogotá

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
07:01 p. m.
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La elección del nombre de algunas estaciones del Metro de Bogotá está en manos de la ciudadanía. Desde el 24 de marzo y hasta el 24 de abril de 2026, se podrá participar en un proceso de votación para definir cómo se llamarán tres de las 16 estaciones de la Línea 1.

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Cómo votar por el nombre de las estaciones del Metro

Los ciudadanos pueden votar a través de dos canales oficiales habilitados por el Distrito:

En el caso de Chatico, el usuario debe escribir “Votación Metro” para acceder al menú interactivo. Este sistema de inteligencia artificial guía paso a paso hasta completar la selección.

Cuáles son las estaciones y opciones disponibles

Las estaciones sometidas a votación son tres puntos estratégicos del trazado:

Estación 3 (avenida Villavicencio con carrera 80):

  • Ciudad Kennedy
  • Agoberto Mejía

Estación 4 (avenida Primero de Mayo con calle 42 sur):

  • Timiza
  • Los Periodistas

Estación 10 (calle Primera con carrera 24):

  • Santa Isabel
  • La Fraguita

Cada ciudadano puede elegir una opción por estación, contribuyendo así a definir la identidad del sistema. Los resultados de la votación serán anunciados en la primera semana de mayo, según confirmó la Empresa Metro de Bogotá.

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La Línea 1 del Metro contará con 16 estaciones en total, de las cuales 8 estarán integradas directamente con Transmilenio y 2 tendrán conexión por proximidad, además de 28 edificios de acceso.

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