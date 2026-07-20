Nicolás Barguil quedó elegido como presidente de la Cámara

Durante la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, los congresistas escogieron a los que serán los presidentes de Senado y Cámara para la primera legislatura.

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Tal y como se estaba cocinando, Nicolás Barguil, del Partido Conservador, quedó elegido como presidente de la Cámara de Representantes. Lo será para el periodo 2026-2027.

¿Quién es Nicolás Barguil?

Nacido en Córdoba en 1984, estudió Marketing y Negocios Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda. Además, es especialista en Gerencia Pública y MBA de la Universidad Pontificia Bolivariana.

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Su carrera la ha enfocado mayormente en el sector agroindustrial privado, siendo inclusive gerente general. Además, ha sido representante gremial ante la Federación Nacional de Cerealistas (Fenalce) y ante la Confederación Nacional de Algodoneros.

Durante el periodo 2022-2026, se quedó con la curul en la Cámara por el departamento de Córdoba. Hizo parte de la Comisión Quinta Constitucional Permanente, en la que se debatieron proyectos relacionados con la producción agropecuaria y las condiciones en el campo.

¿Quiénes son los otros representantes por Córdoba?

En el órgano parlamentario, Córdoba también estará representada por José Luis Abdala Olivera, del partido Cambio Radical; Juan David Rangel, del partido Cambio Radical, Juan David Rangel Yanez, de la coalición Pr1Mero Córdoba; Martha Isabel Ruiz Solera, de la misma coalición; y Luis Fernando Ballesteros Meza, de la coalición Pacto Histórico Córdoba.

Para los próximos días, se conformarán las comisiones permanentes y legales, dándole así inicio a la agenda legislativa. Esto será clave para el 7 de agosto, día en el que comenzará oficialmente el periodo constitucional del presidente electo Abelardo de la Espriella.