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Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado

Henríquez será el presidente del Senado para el periodo 2026-2027.

Honorio Henríquez.
Foto: Senado

Noticias RCN

julio 20 de 2026
11:09 p. m.
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Con la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, los parlamentarios escogieron a los que serán los presidentes de Senado y Cámara para la primera legislatura.

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En las últimas semanas, los partidos tuvieron reuniones para decidir a quién iban a apoyar para la presidencia de ambas cámaras. Para el Senado, la puja quedó en dos: Alfredo Deluque, del partido de La U; y Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

El apoyo de los partidos

Deluque recibió el apoyo de varios partidos, tales como el Liberal, Cambio Radical, ASI, la coalición de Alianza Verde, En Marcha y AICO, entre otros.

Sin embargo, la decisión no parecía clara. Henríquez contaba con el respaldo de su partido, el Centro Democrático, y en un hecho insólito, también quedó con el apoyo del Pacto Histórico.

La votación fue reñida. Deluque obtuvo 45, pero no superó los 56 de Henríquez. El congresista del Centro Democrático será el presidente del principal órgano legislativo para el periodo 2026-2027.

¿Quién es Honorio Henríquez?

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El ahora presidente del Senado es abogado de la Universidad de La Sabana. Es miembro fundador del Centro Democrático y ha sido senador desde 2014. Anteriormente, había sido secretario general del Ministerio del Interior entre 1998 y 2006, gobernador encargado de Córdoba y director de la Escuela Superior de Administración Pública.

Estando en el Congreso, ha sido uno de los parlamentarios con mayor productividad. Muestra de ello, por ejemplo, es que ha impulsado 36 leyes. Con la presidencia, tendrá el reto de la gobernabilidad en el primer tramo del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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