Diseñador colombiano en vuelo humanitario de la FAC: así fue su salida de Israel

A Tel Aviv llegó el primer avión que envió el Gobierno Nacional para comenzar el traslado de los colombianos que se encuentran en Israel y que quedaron en medio del conflicto y los hechos violentos que se han registrado luego del ataque del grupo terrorista Hamás contra la población israelí.

En las últimas horas los mismos tripulantes reportaron que ya abordaron el avión el cual se estima que llegue al país en la noche.

Roberto Rivera, diseñador colombiano, es uno de los primeros connacionales que abordó el avión que llegó a ese territorio en Medio Oriente. Rivera registró en video cómo fue el arribo de la delegación colombiana de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y cómo abordaron.

#ProtegemosLaVida | Llega a Tel Aviv el primer avión enviado por el gobierno colombiano a Israel, la aeronave FAC-1219 de la #FuerzaAeroespacial🇨🇴.



En una misión humanitaria, se movilizarán 110 pasajeros hacia Lisboa, donde abordarán el #FAC1222, con rumbo al país.#AdAstra🚀 pic.twitter.com/aqG7vVJVc7 — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) October 12, 2023

"Por fin ya vamos a abordar en el avión de la FAC, gracias a Dios todo ha transcurrido sin mayor novedad y ya por fin vamos a subir al avión.

“Fue presentarnos al personal colombiano y registrar nuestros pasaportes para confirmar que hemos llegado”, afirmó el connacional en un video.

Los pasillos del aeropuerto de Tel Aviv han permanecido llenos de personas de diferentes países que están a la espera de poder salir de Israel lo más rápido posible.

“El aeropuerto está muy lleno, hay mucha gente”, explicó Rivera.

FAC entrega recomendaciones a los colombianos

La FAC le entregó diferentes recomendaciones a los colombianos que hicieron parte de esta primera tripulación.

“El equipaje no superior a 20 kilogramos, tenemos derecho a la maleta más el morral, mochila o bolso en donde llevamos nuestras cosas personales. Se nos sugiere que llevemos algún tipo de pasabocas o algo para comer”, explicó el diseñador colombiano.

Colombiana hallada muerta en Israel

Las autoridades de ese país confirmaron que la colombiana Ivonne Rubio, que estaba desaparecida, fue asesinada en medio de la incursión que hizo Hamás en el festival de música electrónica el pasado sábado 7 de octubre.

Fue Julio Rubio, papá de la colombiana, quien confirmó la muerte de su hija. Actualmente Antonio Macías, pareja de Ivonne, se encuentra desaparecido.

"A mi niña me la asesinaron, ya no tengo qué hacer, ya no la tengo conmigo", afirmó el papá de la colombiana.