Video captó cómo un carro a toda velocidad desató una tragedia en Bogotá: ya hay reporte de fallecidos

Un violento accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles en la calle 63 #17-18, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

El hecho ocurrió exactamente a las 2:13 de la tarde y dejó una mujer fallecida en el lugar de los hechos y dos menores de edad lesionados, además de varios involucrados con diferentes tipos de trauma.

Video: vehículo a toda velocidad arrolló a un motociclista en Bogotá

Un video que circula muestra el momento exacto del accidente. En las imágenes se observa cómo un vehículo negro avanza a toda velocidad por la vía y, en su recorrido, se lleva por delante a un motociclista.

Segundos después, aparecen nuevas imágenes en las que el automotor ya se encuentra estrellado contra un establecimiento, con daños severos y totalmente destruido.

El vehículo 1, una camioneta de servicio particular con placas PXW128, era conducido por un joven de 20 años, quien presentó politraumatismo, pero desistió de recibir atención médica.

En el mismo vehículo viajaba un acompañante de 19 años, quien resultó lesionado con trauma en el brazo y en la pierna derecha, quedando pendiente por establecer el centro médico de remisión.

¿Qué se sabe de las personas que fueron arrolladas por este vehículo?

Durante el siniestro también se vio involucrado el vehículo 2, una motocicleta de servicio particular con placas NZB60G, afectada en medio del violento impacto.

El vehículo 3 corresponde a otra motocicleta de servicio particular, placas VJR18G, conducida por un hombre de 22 años, quien sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue remitido a la Clínica Nueva, debido a la gravedad de las lesiones.

Además, se reportó un vehículo 4, identificado como objeto fijo, correspondiente a una camioneta de servicio particular, placas VJR18G, que también figura dentro del registro del accidente.

La víctima fatal fue una peatona, de sexo femenino, sin identificar, con una edad aproximada de 58 años, quien murió en el lugar de los hechos como consecuencia de las lesiones sufridas durante el choque.

Entre los heridos se encuentran dos menores de edad. El peatón 2, un niño de 6 años, presentó trauma craneoencefálico leve, trauma facial y laceración en el miembro inferior derecho, por lo que fue trasladado a la Clínica Country. El peatón 3, de 11 años, sufrió laceraciones y también fue remitido a la Clínica Country.

La dinámica del accidente aún está por establecer. No obstante, dentro de las hipótesis preliminares, se maneja que el vehículo 1 habría pasado el semáforo en rojo, lo que habría desencadenado la cadena de impactos que terminó en esta tragedia.

Las autoridades continúan en el lugar adelantando las labores correspondientes, mientras se analizan los videos y se recopila la información necesaria para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.