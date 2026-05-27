Cronología del ataque del ELN contra batallón en Riohacha: así se vivió el pánico en la madrugada

Hay consternación en el país por el ataque terrorista perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Batallón de Infantería Cartagena en Riohacha ocurrido en la madrugada de este miércoles 27 de mayo.

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El atentado se dio pasada la 1:00 a.m., cuando desde un vehículo que transitaba por la Troncal del Caribe se lanzaron varios explosivos. Esto, a solo cinco kilómetros del centro de la capital de La Guajira.

12 soldados heridos tras el ataque

Los artefactos impactaron en los dormitorios donde dormían 15 soldados. El saldo fue de 12 lesionados: dos suboficiales, siete uniformados profesionales y tres regulares.

A nivel estructural, destruyó parcialmente el techo y las ventanas de uno de los dormitorios. Se estima que, de los 12 explosivos, solamente cuatro alcanzaron a detonar.

El peligro también quedó a las afueras de la base militar, dado que hubo cilindros cargados con explosivos que quedaron abandonados cerca de las viviendas, el Colegio Gimnasio Cerromar y la sede de la Universidad de La Guajira.

Anuncian recompensa

Aurelio Mejía, hijo de una mujer que vive al frente del batallón, contó cómo se sintió el momento del ataque: “Un estruendo bastante escandaloso. Todos los vecinos de la comunidad salieron. Pedimos colaboración por la cantidad de daños materiales”.

La primera medida que se tomó fue cerrar la vía mientras se evitaba que los artefactos restantes estallaran. Asimismo, los uniformados fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran estables.

De igual forma, se convocó a un consejo de seguridad en el batallón, contando con la participación de la gobernación, alcaldía y la Cúpula Militar. Producto de la reunión, se dispusieron 200 millones de pesos como recompensa para dar con los responsables.

Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, se pronunció: “Además de ser un crimen de lesa humanidad y violación de los derechos humanos, el terrorismo es una acción cobarde y de debilidad del cartel de asesinos y secuestradores del ELN”.