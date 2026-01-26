CANAL RCN
Colombia

Movilidad en el centro de Bogotá tendrá drástico cambio: Transmilenio lo anunció

Transmilenio dio a conocer los ajustes que tendrá una concurrida estación con varias conexiones.

Cambios en la Av Jiménez de Transmilenio.
Cambios en la Av Jiménez de Transmilenio. Foto: Transmilenio.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 26 de 2026
11:31 a. m.
Transmilenio dio a conocer una importante información que cambiará los planes de miles de usuarios.

Por causa de las obras que se adelantan para la Primera Línea del Metro, desde el sábado 31 de enero estará cerrada la estación Avenida Jiménez sobre la avenida Caracas.

Cierre temporal de la Av. Jiménez y apertura de estación temporal

Esta estación es una de las más transitadas, teniendo en cuenta su ubicación y la conexión hacia otras troncales, dado que se pueden tomar articulados hacia la Caracas por el norte, Caracas al sur, al occidente con la Américas y al oriente hacia el Eje Ambiental.

Cabe mencionar que la estación tiene dos lados: el de la Caracas y el de la Jiménez. En este caso, dejarán de funcionar los vagones del primero. Por lo cual, habrá una estación temporal entre las calles 10 y 8, a 300 metros del túnel que conecta con la Caracas.

Cambios en la Av. Jiménez de Transmilenio.
Cambios en la Av. Jiménez de Transmilenio.

Si una persona desea ir al Eje Ambiental o la Américas, deberá tomar el ruta fácil 5 en la nueva estación temporal. Los vagones que sí funcionarán son los dos que están sobre la Jiménez y tienen acceso hacia la carrera 12.

¿Qué servicios se tomarán en la estación temporal?

En este par, operarán las rutas F23, F51, ruta 5 hacia las Américas, J70, J23 y M51. Por su parte, en la estación temporal estarán habilitados los servicios 3, 5, 8, B18, B7, C15, J76, K54 (hacia Autonorte, avenida Suba, Eje Ambiental, calle 26 y Américas), 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 Y L18 (hacia Caracas Sur y carrera 10).

Es importante indicar que desde el pasado martes 20 de enero y hasta finales de febrero, habrá cierres en la avenida Primera con transversal 22 también por las obras del Metro.

Si una persona requiere pasar en sentido sur – norte por la transversal 22, deberá desviarse por la calle Tercera Sur hacia el oriente, tomar la carrera 18A al norte y seguir su camino con la Primera al occidente.

