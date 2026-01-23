¿Cómo operará Transmilenio el día sin carro y sin moto y qué pasará con las restricciones?

El próximo jueves 5 de febrero, Bogotá vivirá una nueva jornada del día sin carro y sin moto, una medida que se aplicará desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Durante ese horario, Transmilenio anunció que pondrá en funcionamiento toda su capacidad operativa ante la alta demanda que se espera por la restricción de vehículos particulares.

¿Cómo operará Transmilenio el día sin carro y sin moto?

Según informó Transmilenio, para el día sin carro y sin moto estarán disponibles 10.482 buses que hacen parte de la operación troncal, Transmizonal, rutas alimentadoras y buses duales.

A esta oferta se suman las 163 cabinas de Transmicable, que prestarán servicio en Ciudad Bolívar, fortaleciendo la conectividad en ese sector de la capital.

El sistema operará con 353 rutas Transmizonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales, con el fin de cubrir la demanda de usuarios que se movilizarán exclusivamente en transporte público.

De manera adicional, Transmilenio anunció que se ampliarán las frecuencias en las horas pico, buscando responder al aumento de pasajeros durante los momentos de mayor congestión.

¿Cuáles son las restricciones que habrá el día sin carro y sin moto en Bogotá?

Carros y motos particulares.

Vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario.

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga, conforme a la restricción habitual establecida en el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

Las autoridades aclararon que a los vehículos con Pico y Placa Solidario se les repondrá el día al final del periodo adquirido.

Asimismo, recordaron que incumplir la medida constituye una infracción que acarrea una multa de 633.000 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

¿Cuáles son los vehículos que si podrán circular el día sin carro y sin moto en Bogotá?