Concurridos puentes en Bogotá serán implosionados en pocos días: ¿Cuándo será?

En pocos días, el Distrito pondrá en marcha la implosión de unos concurridos puentes en el occidente.

Desde hace algún tiempo, venía corriendo la posibilidad de implosionar los puentes que componen la intersección de la calle sexta con la avenida Américas, calle 13 y carrera 50.

Cronograma para la implosión: habrá cierres en Transmilenio

La idea se volverá realidad el domingo 12 de octubre, día en el que las autoridades ejecutarán una demolición controlada. Esta acción va de la mano con la transformación hacia la nueva calle 13. La implosión no durará más de 12 segundos, aunque la tarea ardua será el retiro del material, que puede demorarse un par de meses.

El propósito, según contó el alcalde Carlos Fernando Galán, es mejorar la movilidad en esa zona, la cual tiende a ser concurrida. Además, será la primera vez en la historia que un conjunto de puentes de esta índole deje de existir.

La implosión iniciará a las 7:00 a.m. con la evacuación de los vecinos (viviendas, oficinas, comercios y demás instalaciones a la redonda) y de los animales.

En 50 metros alrededor no podrá haber nada ni nadie, en 100 metros habrá evacuación total (incluyendo vehículos) y en 150 metros estará el personal autorizado, sin acceso a la ciudadanía.

¿Por qué serán implosionados los puentes?

En materia ambiental, está lista la reubicación de los 178 árboles que rodean los puentes, así como de la fauna que vive en el sector.

RELACIONADO Trancones en antiguo intercambiador de Puente Aranda podrían extenderse hasta por dos años

Para la implosión, se realizarán 4.550 perforaciones en los tableros de los pasos elevados y sus 35 columnas. Allí se instalará el indugel, un producto óptimo a la hora de realizar detonaciones de esta envergadura.

Estos puentes han existido desde hace más de cuatro décadas. Cuando dejen de estar, el Distrito tendrá el espacio para construir una estructura que cobije el tránsito de vehículos mixtos y Transmilenio.

Por causa de este procedimiento, las estaciones Distrito Graffiti y Puente Aranda de Transmilenio estarán cerradas por pocas horas. La primera no operará de 5:00 a.m. a 2:00 p.m.; mientras que la segunda no funcionará de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.