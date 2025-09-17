Trancones en antiguo intercambiador de Puente Aranda podrían extenderse hasta por dos años

Han pasado dos semanas y media desde que el intercambiador vial de Puente Aranda, que conectaba a la Av. de las Américas, la Calle 13, la Carrera 50 y la Calle 6, fue cerrado y el tráfico se ha vuelto parte del paisaje.

Los conductores se han visto obligados a buscar vías alternas para evitar el represamiento de vehículos, pero, al igual que los desvíos habilitados, cuando iniciaron las obras, el 30 de agosto, han ido congestionándose.

La cantidad de vehículos parece superar la capacidad de las vías, que fueron planeadas como el paso principal por este punto, durante los próximos dos años.

En el sector se construye la nueva calle 13, que incluirá una vía exclusiva para los buses del Transmilenio. Pero, hasta no terminar el proyecto, los bogotanos tendrán que armarse de paciencia.

¿Qué otros detalles se conocen sobre el proyecto?

Poco antes de efectuarse el cierre, el director del IDU, Orlando Molano, explicó que en donde estaba el antiguo intercambiador se instalará “un intercambiador de tres niveles: el primero, con una glorieta para tráfico mixto de tres carriles; el segundo, con la glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses TransMilenio; y el tercero, elevado, con dos puentes para tráfico mixto, cada uno con tres carriles”.

Las obras requirieron del cierre del costado norte de la calle 13 entre carreras 43 y 46 en sentido oriente -occidente, los conectantes norte - oriente y norte - occidente de la carrera 50 y, finalmente, el retorno al occidente por la av. de Las Américas con carrera 46.

La secretaria de Movilidad de la ciudad, Claudia Díaz, se disculpó con la ciudad hace unos días y comentó que, si bien los “trabajos impactarán la movilidad de miles de ciudadanos que transitan por la zona, para brindar condiciones seguras de movilidad e información clara sobre cómo moverse en adelante, contaremos con señalización y personal en vía para orientar a la ciudadanía. También, a través de nuestras redes oficiales se informará todo el detalle para que puedan planear sus recorridos con tiempo”.