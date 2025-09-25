CANAL RCN
Colombia

¡Pilas! Por obras del Metro habrá cambios en la estación temporal Calle 34

La Empresa Metro anunció cierres, desvíos internos y medidas especiales para orientar a los pasajeros.

Cambios estación Calle 34
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
06:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que avanzan sobre la avenida Caracas, traerán modificaciones temporales en el funcionamiento del sistema de transporte masivo.

¿Hace parte de los comercios afectados por las obras del Metro? Pilas a este millonario alivio que entregarán
RELACIONADO

¿Hace parte de los comercios afectados por las obras del Metro? Pilas a este millonario alivio que entregarán

Por obras del Metro habrá cambios en la estación temporal Calle 34

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó que durante el fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de septiembre el vagón sur de la estación temporal Calle 34 permanecerá cerrado, como parte de los trabajos de construcción del viaducto.

Aunque el cierre será total en ese acceso, la estación continuará prestando servicio.

Los usuarios deberán ingresar y salir por el vagón norte, ubicado sobre la calle 32, que quedará habilitado como único punto de acceso durante las dos jornadas.

Medidas operativas y logísticas en la estación Calle 34

La EMB explicó que se han dispuesto estrategias de apoyo en terreno para evitar confusiones entre los pasajeros.

En el área habrá personal operativo de orientación, auxiliares de tráfico y señalización especial, con el fin de guiar a los viajeros hacia el ingreso habilitado.

Cayó el 'Hombre Araña del Siete de Agosto': trepó 15 metros para dañar una cámara y terminó grabado
RELACIONADO

Cayó el 'Hombre Araña del Siete de Agosto': trepó 15 metros para dañar una cámara y terminó grabado

Esto para que, a pesar de la restricción, los usuarios puedan seguir movilizándose sin mayores contratiempos.

Finalmente, recuerde que, el cierre de este vagón será temporal, pero es un anticipo de los múltiples ajustes que traerá consigo la transformación urbana más grande que tendrá Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Marcela Reyes responde con acciones legales tras acusaciones por la muerte de B-King

Bogotá

Obras en la Av. 68 alcanzaron un 70% de ejecución ¿Qué falta?

Bogotá

Contratista de la Alcaldía de Antonio Nariño en estado grave tras ser brutalmente atacada por su esposo

Otras Noticias

Hong Kong

Dos mujeres fueron arrestadas por esperar el tifón 'Ragasa' para tomarse una foto junto a un menor de edad

Expertos han declarado que, en lo que va del año, es la tormenta más poderosa que se ha llegado a registrar.

Secretaria de Movilidad

La cuantiosa multa que le puede salir por evadir o darse a la 'fuga' de un retén en el país: hacen llamado de advertencia

Evadir un puesto de control en la vía le podría traer duras consecuencias.

Artistas

Sorpresa en la música: Don Omar anticipa su retiro y contó lo último que vendrá para su carrera

Salud mental

Aprobaron un fármaco de primera generación que funcionaría para el tratamiento del Alzheimer: ¿de cuál se trata?

Dayro Moreno

Reapareció el niño del "Dayro Moreno traicionero": esta es su apariencia en la actualidad