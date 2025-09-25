¡Pilas! Por obras del Metro habrá cambios en la estación temporal Calle 34

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que avanzan sobre la avenida Caracas, traerán modificaciones temporales en el funcionamiento del sistema de transporte masivo.

Por obras del Metro habrá cambios en la estación temporal Calle 34

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó que durante el fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de septiembre el vagón sur de la estación temporal Calle 34 permanecerá cerrado, como parte de los trabajos de construcción del viaducto.

Aunque el cierre será total en ese acceso, la estación continuará prestando servicio.

Los usuarios deberán ingresar y salir por el vagón norte, ubicado sobre la calle 32, que quedará habilitado como único punto de acceso durante las dos jornadas.

Medidas operativas y logísticas en la estación Calle 34

La EMB explicó que se han dispuesto estrategias de apoyo en terreno para evitar confusiones entre los pasajeros.

En el área habrá personal operativo de orientación, auxiliares de tráfico y señalización especial, con el fin de guiar a los viajeros hacia el ingreso habilitado.

Esto para que, a pesar de la restricción, los usuarios puedan seguir movilizándose sin mayores contratiempos.

Finalmente, recuerde que, el cierre de este vagón será temporal, pero es un anticipo de los múltiples ajustes que traerá consigo la transformación urbana más grande que tendrá Bogotá.