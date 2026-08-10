¿Qué tan potentes son los drones enviados por Estados Unidos desde África a Colombia?

The New York Times reveló que Estados Unidos trasladó drones MQ-9 Reaper a Colombia desde África.

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, las relaciones con Estados Unidos están cambiando. Muestra de ello, por ejemplo, fue la inclusión de Colombia en el Escudo de las Américas, iniciativa enfocada en la defensa de la región.

Las características más llamativas

De acuerdo con lo mencionado por el medio de comunicación norteamericano, los drones tienen como alcance hacerles frente a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, las cuales justamente utilizan drones para cometer atentados con explosivos contra instalaciones de la fuerza pública, principalmente.

La empresa General Atomics Aeronautical Systems explica en su sitio web que estos drones son propulsados por un turbohélice y cuentan con capacidades para llevar a cabo varias misiones.

Sus orígenes se remontan a inicios del siglo XXI. Puede llegar a una velocidad de 240 nudos y es capaz de transportar una carga útil de 1.746 kilos, incluyendo armamento de 1.361 kilos.

¿Qué misión tendrán los drones?

En cuanto a sus características, el dron tiene un sistema de control de vuelo que puede responder a tiempo ante eventuales fallos, sistemas infrarrojos, radares multimodo, láseres y radares de vigilancia multimodo. Cada uno puede costar hasta 50 millones de dólares.

También es conocido como Predator B, recordando que el modelo antecesor se llamaba RPA Predator. Ambos se diferencian principalmente por el transporte de carga útil y el motor.

Otros de los aspectos que destacan a los drones son: municiones guiadas con alta precisión, radios duales, tren de aterrizaje mejorado, enlace de datos de mando y control de línea de visión, sistema de gestión de carga útil abierto y modular, kits de misiones operacionales, sensores de imágenes de movimiento de área amplia y el sistema de deshielo.