En el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc del Frente 33, así como los ataques con explosivos, las amenazas y las restricciones a la movilidad, han deteriorado las condiciones de seguridad y aumentado las necesidades de atención humanitaria.

La Defensoría del Pueblo encendió nuevamente las alarmas por la situación y reveló que, en apenas diez días, entre el 12 y el 21 de noviembre, se registraron al menos 17 nuevos hechos de violencia.

A este panorama se suman los obstáculos que estarían imponiendo los grupos armados ilegales a las misiones humanitarias, lo que dificulta que las instituciones lleguen a las poblaciones afectadas.

Ataques con drones y explosivos dejan víctimas y daños en varios municipios

Uno de los hechos más graves ocurrió el 12 de noviembre, cuando ataques con drones cargados de explosivos en Barco La Silla, zona rural de Tibú, dejaron cuatro militares muertos y cinco heridos. Ese mismo día, en la vereda Filo Gringo, en El Tarra, otras tres personas resultaron lesionadas.

La violencia continuó durante los días siguientes. El 13 de noviembre, una ofensiva con explosivos contra viviendas en la vereda San Martín, en El Tarra, dejó cinco ciudadanos venezolanos heridos, entre ellos una niña de un año y siete meses y un adolescente.

El 15 de noviembre, durante un bazar comunitario en Sardinata, se reportaron sobrevuelos de drones explosivos y cuatro detonaciones. La situación obligó a los habitantes a refugiarse en sus viviendas. Dos de los artefactos afectaron el Hospital San Martín y la Casa Campesina.

Al día siguiente, un dron atacó la vivienda de un líder social en Filo Gringo, mientras que el 17 de noviembre un campesino sufrió heridas de gravedad tras la activación de un artefacto explosivo en Sardinata.

Asimismo, el 18 de noviembre, en el corregimiento de Luis Vero, en Sardinata, se habrían registrado nueve detonaciones a unos 50 metros de la Institución Educativa La Divina Esperanza.

Ese mismo día hubo enfrentamientos armados en la vereda La Angalia, en Tibú; se escucharon disparos en Guamalito, jurisdicción de El Carmen, y un ataque con drones destruyó una vivienda en el corregimiento de Pacelli, también en Tibú.

Niña de dos años resultó herida y una familia tuvo que desplazarse

El 20 de noviembre se registraron nuevos ataques que afectaron directamente a la población civil. En la vereda Kilómetro 77, en el corregimiento de Filo Gringo, El Tarra, explosivos lanzados desde un dron contra una vivienda dejaron herida a una niña de dos años.

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En Tibú también se reportaron ataques en distintos sectores. En Tres Curvas, dos personas resultaron lesionadas, mientras que en la vereda El Diamante un civil perdió la vida. Este último hecho provocó el desplazamiento de 27 familias, integradas por 57 personas, hacia el casco urbano del municipio.

La Defensoría también informó sobre la desaparición de un comerciante de la vereda Mesitas, en Hacarí, en la vía que comunica a Aspasica con Ocaña y Cúcuta. La entidad estableció contacto con sus familiares y ofreció acompañamiento, pero aclaró que hasta el momento no se ha confirmado que se trate de un secuestro.

Secuestros, reclutamiento de menores y ataques contra la misión médica

La Defensoría advirtió que la crisis no se limita a los ataques con drones. Entre las situaciones que afectan a las comunidades también están el reclutamiento forzado de menores, los secuestros, las restricciones a la movilidad y las interferencias contra la misión médica.

La entidad recordó el asesinato de una adolescente de 13 años que había sido reclutada por un grupo armado ilegal. Después de su muerte, el vehículo fúnebre que trasladaba su cuerpo fue interceptado. También mencionó el homicidio de un joven de 19 años.

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En agosto fueron secuestrados tres integrantes de la Policía y una mujer civil. Además, el 16 de noviembre dos mujeres de 18 y 20 años fueron retenidas en la vía que comunica a Tibú con Cúcuta. Ambas recuperaron su libertad el jueves 19 de noviembre.

El organismo también señaló que se han presentado ataques o interferencias contra la misión médica, afectaciones a vías y bienes civiles por la presencia de minas y desplazamientos forzados.

Defensoría denuncia intimidaciones del ELN y señalamientos del Frente 33

Según la Defensoría, durante la última semana sus equipos fueron interceptados en dos oportunidades por integrantes del ELN mientras desarrollaban misiones en el territorio. En esos procedimientos, los grupos armados revisaron los equipos de comunicación e impartieron órdenes amenazantes sobre las condiciones en las que podían circular los vehículos.

La entidad también denunció que el 21 de noviembre el Frente 33 difundió un video en el que lanzó señalamientos contra la Defensoría, las personerías municipales, especialmente la de Tibú, y otras instituciones, acusándolas de supuestamente trabajar “al servicio del ELN”.

La Defensoría recordó que sus labores se desarrollan bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, sin favorecer a ninguno de los actores armados.