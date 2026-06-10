Estados Unidos trasladará drones desde África a Colombia para combatir el narcotráfico: ¿cómo serán?

Estados Unidos está reforzando su presencia militar en América Latina con el traslado de drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador, según información publicada por The New York Times con base en declaraciones de funcionarios estadounidenses.

El movimiento ocurre mientras el gobierno de Donald Trump intensifica su estrategia contra grupos del narcotráfico y organizaciones que consideran amenazas de seguridad.

¿Por qué Estados Unidos está enviando estos drones?

El traslado responde a un cambio en las prioridades militares, que busca aumentar sus capacidades para detectar y seguir a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.

Según The New York Times, los drones que estaban destinados a operaciones en África comenzaron a ser desplazados hacia el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que tiene a su cargo las operaciones militares estadounidenses en América Latina.

La decisión se conoce después de que CNN informara en septiembre sobre los planes para mover aeronaves MQ-9 desde África hacia Sudamérica como parte de nuevas operaciones antinarcóticos y antiterrorismo.

¿Cómo son los drones MQ-9 Reaper enviados por Estados Unidos?

Estos drones no dependen de un piloto dentro de la aeronave y están diseñados para misiones prolongadas.

El modelo puede transportar una carga importante de misiles y bombas y también está equipado con sistemas para obtener información desde el aire. Entre sus capacidades están detectar fuentes de calor e interceptar comunicaciones electrónicas.

Precisamente por su capacidad para combinar vigilancia y armamento, el MQ-9 ha sido utilizado por Estados Unidos en operaciones militares contra organizaciones como Al Qaeda, Estado Islámico y Al Shabaab.

¿Cuántos drones llegarán a Colombia y Ecuador?

Por ahora, no está claro cuántos MQ-9 Reaper fueron enviados a cada país. Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times señalaron que se trata de un número reducido y que tampoco se conocía cuántas aeronaves habían llegado efectivamente al momento de la publicación.

En el caso colombiano, funcionarios habían informado previamente que el país recibiría tres MQ-9 Reaper y que se evaluaría la posibilidad de adquirir una aeronave adicional.

Ecuador, por su parte, ya había confirmado la llegada de dos drones para labores de cooperación y vigilancia, según declaraciones de su ministro de Defensa recogidas por el diario estadounidense.

¿Qué papel tendrían en Colombia?

Los drones podrían ser especialmente útiles para operaciones de vigilancia e inteligencia en zonas de difícil acceso, como áreas selváticas y montañosas donde operan organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La ventaja está en que pueden permanecer durante largos periodos sobre una zona y recopilar información sin exponer directamente a una aeronave tripulada.

Además, su capacidad de ataque permite que, dependiendo de las autorizaciones y la operación específica, puedan emplearse para acciones de precisión.