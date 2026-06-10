CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos trasladará drones desde África a Colombia para combatir el narcotráfico: ¿cómo serán?

Las aeronaves pueden realizar labores de vigilancia, interceptar comunicaciones y ejecutar ataques de precisión.

Drones MQ-9
Foto: Air & Space Forces Magazine

Valentina Bernal

octubre 06 de 2026
11:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Estados Unidos está reforzando su presencia militar en América Latina con el traslado de drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador, según información publicada por The New York Times con base en declaraciones de funcionarios estadounidenses.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer que sobrevivió a una ejecución por inyección letal en EE. UU.?
RELACIONADO

¿Cuál es el estado de salud de la mujer que sobrevivió a una ejecución por inyección letal en EE. UU.?

El movimiento ocurre mientras el gobierno de Donald Trump intensifica su estrategia contra grupos del narcotráfico y organizaciones que consideran amenazas de seguridad.

¿Por qué Estados Unidos está enviando estos drones?

El traslado responde a un cambio en las prioridades militares, que busca aumentar sus capacidades para detectar y seguir a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región.

Según The New York Times, los drones que estaban destinados a operaciones en África comenzaron a ser desplazados hacia el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que tiene a su cargo las operaciones militares estadounidenses en América Latina.

La decisión se conoce después de que CNN informara en septiembre sobre los planes para mover aeronaves MQ-9 desde África hacia Sudamérica como parte de nuevas operaciones antinarcóticos y antiterrorismo.

¿Cómo son los drones MQ-9 Reaper enviados por Estados Unidos?

Estos drones no dependen de un piloto dentro de la aeronave y están diseñados para misiones prolongadas.

El modelo puede transportar una carga importante de misiles y bombas y también está equipado con sistemas para obtener información desde el aire. Entre sus capacidades están detectar fuentes de calor e interceptar comunicaciones electrónicas.

¿Por qué fue condenada a muerte la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en EE. UU.?
RELACIONADO

¿Por qué fue condenada a muerte la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en EE. UU.?

Precisamente por su capacidad para combinar vigilancia y armamento, el MQ-9 ha sido utilizado por Estados Unidos en operaciones militares contra organizaciones como Al Qaeda, Estado Islámico y Al Shabaab.

¿Cuántos drones llegarán a Colombia y Ecuador?

Por ahora, no está claro cuántos MQ-9 Reaper fueron enviados a cada país. Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times señalaron que se trata de un número reducido y que tampoco se conocía cuántas aeronaves habían llegado efectivamente al momento de la publicación.

En el caso colombiano, funcionarios habían informado previamente que el país recibiría tres MQ-9 Reaper y que se evaluaría la posibilidad de adquirir una aeronave adicional.

Ecuador, por su parte, ya había confirmado la llegada de dos drones para labores de cooperación y vigilancia, según declaraciones de su ministro de Defensa recogidas por el diario estadounidense.

¿Qué papel tendrían en Colombia?

Los drones podrían ser especialmente útiles para operaciones de vigilancia e inteligencia en zonas de difícil acceso, como áreas selváticas y montañosas donde operan organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Policía frenó el ataque de un hijo a sus propios padres en Bogotá: un uniformado resultó herido
RELACIONADO

Policía frenó el ataque de un hijo a sus propios padres en Bogotá: un uniformado resultó herido

La ventaja está en que pueden permanecer durante largos periodos sobre una zona y recopilar información sin exponer directamente a una aeronave tripulada.

Además, su capacidad de ataque permite que, dependiendo de las autorizaciones y la operación específica, puedan emplearse para acciones de precisión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

María Corina Machado

Regreso de María Corina Machado a Venezuela se daría en “cuestión de horas”: hay expectativa

India

Asesinaron a tiros a reconocido influencer

Rusia

OMS revela qué tan alto es el riesgo por sospecha de peste en Rusia ¿El Gobierno ordenó medidas?

Otras Noticias

Loterías

Cayó MiLoto en Bogotá: este fue el ganador de más de 300 millones de pesos

Conozca los números ganadores.

Independiente Santa Fe

Daniel Torres habló tras agresión en partido ante Medellín: "Fui muy ingenuo"

El volante de Independiente Santa Fe habló en zona mixta tras el compromiso y se expresó tras ser golpeado con una moneda.

Yeison Jiménez

Ayda Valencia, reconocida vidente de Colombia, habló de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

Caquetá

Capturan a alias La Morocha, cabecilla de las disidencias de 'Calarcá' en Caquetá

Salud mental

¿Quejarse demasiado aumenta la frustración? Esto dice la psicología