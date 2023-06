Termómetro Político: así va el pulso electoral en Bogotá, Medellín y Cali

Arrancamos por la hora de las definiciones, porque por estos días nuestro termómetro empieza a medir el pulso electoral. La próxima semana el Pacto Histórico destapará su carta para la Alcaldía de Bogotá: ¿será Gustavo Bolívar? El exsenador habló con el programa Plata es Plata, de Noticias RCN Digital.

El otro que está deshojando las margaritas es Federico Gutiérrez en Medellín. La verdad es que el sí se va a lanzar, aunque está dejando listos varios temas personales. Sin embargo, la demora para oficializar su decisión hizo que la derecha en Antioquia se moviera, por lo menos por ahora, alrededor de la candidatura del excomisionado de paz Juan Camilo Restrepo, quien acaba de entregar 97 mil firmas a la Registraduría para avalar su candidatura. Aseguró que, con Gutiérrez o sin él, se va a lanzar e irá hasta el final.

Continuando en Antioquia, la situación es preocupante. El candidato a la Gobernación Mauricio Tobón denunció varias amenazas. Afirmó que, a través de WhatsApp y de redes sociales, le han llegado múltiples mensajes diciéndole que van a atentar contra su vida y la de su familia. Además, Tobón habría sido víctima de seguimientos, personas que lo persiguen y le toman fotografías.

En Cali, la pelea entre los candidatos fracturó al Pacto Histórico. Allí apareció Danis Rentería a anunciar con bombos y platillos que oficialmente fue elegido el candidato de esa coalición, pero no pasaron ni dos horas cuando los otros precandidatos salieron a reclamar. Dicen que no hay candidato aún, que esa elección fue irregular y que la elección debe ser mediante encuesta. A estas alturas siguen enredados y nadie sabe si hay o no candidato.

