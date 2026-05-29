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Asobares rechaza Ley Seca en Bogotá y advierte impacto económico durante el fin de semana electoral

El gremio aseguró que la medida afectará miles de empleos, eventos y comercios formales en la capital durante las elecciones presidenciales.

Asobares solicita reducción de ley seca en elecciones del 2022
Asobares solicita reducción de ley seca en elecciones del 2022/Foto: Pixabay.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
10:32 a. m.
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La Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares) expresó su rechazo a la implementación de la Ley Seca en Bogotá durante el fin de semana electoral y pidió a la Alcaldía Mayor reconsiderar las restricciones impuestas para este viernes 29 de mayo y los días previos a las elecciones presidenciales.

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A través de un comunicado, el gremio afirmó que comparte el objetivo de garantizar una jornada democrática segura y en paz, pero aseguró que las prohibiciones terminan afectando gravemente al comercio formal y a miles de trabajadores de la economía nocturna.

“Asobares hace un llamado a la articulación y rechaza restricciones que apagan la economía, la seguridad y el empleo en Bogotá”, señala el documento.

“La prohibición traslada el consumo a la informalidad”
El gremio aseguró que este tipo de medidas ya no responden a la realidad de una economía de servicios moderna y advirtió que la restricción no elimina el consumo de alcohol, sino que lo desplaza hacia escenarios informales y mercados ilegales.

Según Asobares, la Ley Seca decretada para este fin de semana representa hasta 66 horas de afectación para establecimientos comerciales, especialmente bares, restaurantes y negocios ligados al entretenimiento y la vida nocturna.

El comunicado advierte que los impactos no solo recaen sobre los empresarios, sino también sobre toda la cadena económica que depende de estas actividades.

Miles de empleos y eventos afectados

Asobares estima que cerca de 100.000 empleos directos e indirectos podrían verse afectados en Bogotá debido a la cancelación de turnos y la reducción de actividades durante los días de restricción.

Meseros, DJs, artistas, personal logístico, trabajadores de seguridad y empleados del sector gastronómico serían algunos de los más impactados, especialmente porque el viernes y el sábado representan los días de mayores ingresos para muchos de estos trabajadores.

El gremio también alertó sobre afectaciones en sectores como el turismo, los conciertos y los eventos culturales, asegurando que la medida desincentiva el consumo y afecta la dinámica de una ciudad que se ha consolidado como destino de entretenimiento y reuniones internacionales.

El llamado a la Alcaldía

Asobares pidió al Distrito implementar estrategias conjuntas de seguridad sin necesidad de recurrir a cierres o prohibiciones generalizadas.

Entre las propuestas planteadas están el fortalecimiento de redes de apoyo con la Policía Metropolitana, brigadas de autocuidado y el uso de herramientas tecnológicas para monitorear entornos comerciales en tiempo real.

“La seguridad no debe lograrse a costa del derecho al trabajo y la estabilidad económica”, señaló el gremio.

Finalmente, Asobares insistió en que Bogotá debe demostrar que puede vivir una jornada electoral tranquila sin afectar a uno de los sectores que más mueve empleo y economía en la ciudad.

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