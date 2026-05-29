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Alejandro Riaño adoptará al burrito que casi cae al transportar carga excesiva en La Guajira

El empresario informó que el animal vivirá próximamente en la amplia zona verde de su hogar en Bogotá.

Foto: Captura pantalla IG @alejandroria y IG @proyecto_tawala
Foto: Captura pantalla IG @alejandroria y IG @proyecto_tawala

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
10:31 a. m.
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Un caso de presunto maltrato animal quedó registrado en cámaras y se ha tomado las redes sociales en los días más recientes, pues las imágenes registraron el instante en el que un burro carguero, con evidente delgadez, estuvo a punto de desplomarse al suelo al llevar una excesiva carga en La Guajira.

Este nuevo caso ha abierto una vez más el debate sobre la prohibición de los vehículos de tracción animal que en ciudades como Cartagena ya se encuentra totalmente prohibida.

No obstante, en distintas partes del país se siguen presentando casos similares en los que no solo los animales se ven obligados a llevar cargas excesivas, sino también son maltratados.

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¿Qué pasó con el burrito en La Guajira?

Según los reportes por parte de Álvaro José Miranda León, líder animalista en Riohacha y quien lidera el proyecto Tawala, se logró entablar una conversación y una visita con los tenedores de ‘Ismael’, nombre del animal.

Durante la visita se conoció que su dueño tuvo inconvenientes con una de las llantas de su carreta lo que dificultó notoriamente el trabajo al que el animal estaba sometido. Así mismo, se informó que ‘Ismael’ se resbaló al estar, al parecer, estrenando las herraduras que llevaba en sus patas.

Durante la visita, los dueños del burrito manifestaron su intención de entregarlo a cambio de un vehículo motorizado que les permita seguir utilizando dicho método de transporte como fuente de ingresos.

‘Ismael’ recibió una visita por parte de Álvaro José, quien se encontró con el animal y capturó en video su estado físico y el lugar en el que estaba viviendo.

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¿Qué pasará con el burrito ‘Ismael’?

El caso llegó a manos del empresario y humorista Alejandro Riaño, quien ha sido un referente en la lucha por el reemplazo de los carros de tracción animal por autos motorizados que permitan generar bienestar tanto en los animales como en las personas que viven de esta actividad.

Según Riaño, su decisión fue adoptar a ‘Ismael Rivera’ por lo que este va a llegar a su vivienda y va a ocupar el amplio jardín botánico que ha construido en su hogar. Finalmente, Álvaro informó que el animal recibirá un concepto médico antes de que emprenda su viaje a Bogotá para vivir con el famoso.

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