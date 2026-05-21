Madre era cruelmente extorsionada por su propio hijo en Pereira: así lo descubrió + VIDEO

Una operación del GAULA, en Pereira, terminó con la captura de dos hombres acusados de extorsión, en un caso que sorprendió a las autoridades cuando uno de los detenidos resultó ser el propio hijo de la víctima.

Los hechos quedaron registrados el pasado 11 de mayo cuando la mujer comenzó a recibir llamadas y mensajes amenazantes.

La ciudadana pereirana fue contactada repetidamente por los extorsionistas, quienes le exigían una millonaria suma de dinero bajo amenaza de atentar contra ella, su familia y sus bienes ubicados en el municipio de Dosquebradas.

Ante la situación, la mujer decidió poner en conocimiento a las autoridades del GAULA y la Policía para coordinar un operativo de captura.

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Así descubrió que su propio hijo era su extorsionista

Las autoridades acordaron con la víctima realizar la entrega del dinero en una calle cercana a la terminal de transportes de Pereira.

Cuando la mujer llegó al punto de encuentro y entregó el pago, los agentes capturaron a un hombre de 51 años que recogía el dinero. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando detectaron a otra persona vigilando la transacción a poca distancia del lugar.

El segundo capturado resultó ser un joven de 21 años que, para incredulidad de todos, era el hijo de la víctima.

La mujer no podía creer que su propio hijo estuviera detrás de las amenazas e intentara extorsionarla por dinero; así lo confirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía de Pereira.

Logramos la captura de dos personas, particularmente una de ellas extorsionaba a su propia madre. Le exigía $3.000.000 a cambio de entregarle dinero, además de suplantar una identidad falsa para lograr que ese dinero lo pudiesen recaudar.

¿Quién es el hijo que extorsionaba a su propia madre en Pereira?

El hombre de 51 años que recibió el dinero tiene varios antecedentes penales por hurto agravado y otros delitos. Mientras tanto, el joven de 21 años se desempeña en el sector de la construcción, aunque se desconocen los motivos que lo llevaron a cometer este delito contra su propia madre.

Ambos detenidos deberán responder ante la justicia por el delito de extorsión y enfrentan la posibilidad de condena de cárcel.

Las autoridades continúan investigando si existen más personas involucradas en esta red de extorsión que operaba en la zona de Pereira y Dosquebradas.