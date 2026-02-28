Liberan a Gonzalo Enrique Arenas, empresario secuestrado en mayo de 2025 en la frontera

Fue dejado en libertad Gonzalo Enrique Arenas, empresario carbonero que había sido secuestrado desde mayo del año anterior en la zona de frontera.

Integrantes del ELN lo habrían entregado a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo en zona rural del municipio de Puerto Santander.

Empresario secuestrado desde el 2 de mayo de 2025

El secuestro de este hombre se dio el 2 de mayo en Norte de Santander, concretamente en la vía que conduce de Cúcuta hacia el corregimiento de San Faustino.

Los responsables no se identificaron de algún grupo en ese momento. Aunque, se tenía sospechas del ELN y un posible traslado hacia Venezuela. Su familia había clamado la liberación.

“Confiamos en Dios y la Virgen que proteja a nuestro muchacho. Nos hemos entregado en oración para que su vida sea protegida y Dios toque los corazones de los responsables del secuestro. Nosotros los perdonamos y aspiramos que lo dejen en libertad lo más pronto posible”, expuso.

El llamado del papá

Gonzalo Arenas, papá del ingeniero, había hablado con RCN Radio exigiendo su libertad: “Queremos enviarle un saludo de fortaleza a mi hijo. Que no se preocupe, que estamos bien y que no lo vamos a dejar solo. Le rogamos a Dios le dé fortaleza física, mental y emocional, y que recuerde siempre que lo esperamos, especialmente su pequeña hija”.

El ELN es uno de los grupos que desde hace varios años ha azotado la región del Catatumbo, donde queda Norte de Santander. A finales de 2024 e inicios de 2025, comenzó una escalada con las disidencias que se mantiene.

A este grupo armado lo señalan por múltiples crímenes, como homicidios, secuestros, desplazamientos, reclutamiento de menores, entre otros.