Disidencias estarían planeando la compra de 300 drones para ataques contra la Fuerza Pública

Soldados temen que un sistema antidrones se instale demasiado tarde.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
02:00 p. m.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que las disidencias de las Farc estarían planeando la compra de 300 drones para atacar a la fuerza pública, desde los aires.

“Bueno, eso es una información que se tiene, que están pensando en comprar y eso, por supuesto, es para afectar a la fuerza pública y, también, como hemos venido viendo a la sociedad civil”, precisó.

Soldados temen que el sistema antidrones se implemente cuando sea tarde:

Las autoridades vienen trabajando en la compra de sistemas antidrones y la capacitación de militares; sin embargo, hasta no ser implementados, seguirán siendo un blanco fácil para organizaciones con naves no tripuladas en su poder:

“Nosotros ya compramos anti Drones para la Policía y el Ejército. Vamos a comprarle ahora a la armada, pero por supuesto tenemos los antones para contrarrestar”.

Gobierno admitió tras episodios recientes que no está preparado para evitar los ataques con drones:

El primer ataque con drones se registró en abril del 2024 y, pese a los esfuerzos del Gobierno y las Fuerzas Armadas para controlarlos, de momento ha sido difícil.

“Ustedes entenderán que es un trabajo arduo difícil y costos. Nada más el Ejército Nacional tiene 3.000 pelotones desplegados a nivel nacional y poder dotar y equipar a todos nuestros hombres, es complicado”, precisó el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo.

Más de 300 ataques se han registrado desde entonces y al menos 14 militares perdieron la vida. Sin embargo, la implementación de sistemas antidrones avanza a paso tortuga.

De acuerdo con el general en retiro, Jorge Mora, “para la Fuerza Pública, adquirir un elemento antidrones que nos permita contrarrestar esta acción es supremamente engorroso. El proceso de contratación puede durar casi un año”.

Y es que, según el coronel (r) Luis Villamarín, “Se necesitan recursos para comprar nuevas tecnologías. Los enemigos ya las están usando”.

