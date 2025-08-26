CANAL RCN
Ejército colombiano admite no estar preparado para evitar más ataques con drones

De momento, la institución trabaja en un programa de tres fases para proteger la vida de civiles y soldados.

agosto 26 de 2025
02:21 p. m.
Han pasado 16 meses desde que la Fuerza Pública se enfrentó al primer ataque con drones y, desde entonces, otros 301 episodios de este tipo se han registrado en el país, cobrando la vida de 14 personas.

Sin embargo, y a pesar de los recientes acontecimientos, el Ejército colombiano está lejos de poder controlar los ataques de aeronaves no tripuladas, que coordinan organizaciones narcoterroristas en el país.

De acuerdo con el comandante de la institución, general Luis Emilio Cardozo, de momento, el país no cuenta con los recursos necesarios para ganar la guerra que se libra en los aires:

“Ustedes entenderán que es un trabajo arduo difícil y costos. Nada más el Ejército Nacional tiene 3.000 pelotones desplegados a nivel nacional y poder dotar y equipar a todos nuestros hombres, es complicado”.

Ejército avanza a paso tortuga en programa antidrones de tres fases:

En respuesta al uso creciente de drones en la guerra contra organizaciones criminales, el Ejército diseñó un programa antidrones de tres etapas, para mitigar daños y evitar nuevos decesos.

La primera es resistir: “Nuestros hombres están recibiendo un entrenamiento especial de cómo tienen que enfrentar esta amenaza, cuáles son las prevenciones que se deben tener en los cuarteles”.

En la segunda fase se habla de la implementación de una tecnología diversa, costosa: “es la capacidad de inhibidoras, detectores inhibidores. Eso tiene un costo y lo que hicimos fue dotar a nuestras unidades estratégicas”.

Y, finalmente, “la tercera línea es el ataque al artefacto. Ese ataque se hace con radares, se lanza un artefacto antes de que el dron entre en el sitio en el que va a hacer el acto criminal y se puede destruir con sistemas autónomos de disparos”.

Drones están desaprovechándose en la guerra:

Si bien, apenas en julio, la Aerocivil entregó el primer permiso a una empresa para la entrega de mercancías livianas con drones, desde el Ejército reconocieron que el potencial de las aeronaves no tripuladas se está desaprovechando en el país.

“Este avance tecnológico tiene posibilidades muy grandes en periodismo, agricultura y otras áreas de trabajo”, comentó el general Cardozo al referirse a la estigmatización de los drones por su uso constante en la guerra.

