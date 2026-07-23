Ataque con drones del ELN en Cesar deja cinco policías heridos: esto se sabe

Un ataque con drones atribuido de forma preliminar a la guerrilla del ELN dejó cinco policías heridos en la subestación del corregimiento El Burro, en el municipio de Pailitas, departamento de Cesar.

De acuerdo con la información oficial suministrada, presuntos integrantes de esa guerrilla lanzaron drones cargados con explosivos contra la instalación policial durante la noche de este 22 de julio, en un hecho que representa la segunda agresión contra esta subestación desde 2021.

Según el reporte, los uniformados se encontraban reunidos en el alojamiento de la estación cuando varios artefactos explosivos, entre ellos granadas de mortero, fueron lanzados mediante drones.

Como consecuencia del ataque, cinco policías resultaron heridos y tres de ellos fueron trasladados al hospital de Pailitas para recibir atención médica.

¿Qué ocurrió durante el ataque con drones en Pailitas, Cesar?

Las autoridades informaron que la infraestructura de la subestación sufrió daños considerables. Además, el atentado afectó los servicios de comunicaciones, gas, energía eléctrica y agua.

"Efectivamente, los servicios públicos, tanto de comunicaciones como de gas, energía y agua han sido afectados de esta infraestructura. Hoy la policía está incomunicada, pero estamos tratando de remediar esa situación", expresó el alcalde del municipio, Alexander Toro.

Pese a las afectaciones, las autoridades manifestaron que la calma comienza a regresar al corregimiento El Burro, mientras avanzan las labores para restablecer los servicios básicos y atender las necesidades de la comunidad.

¿Qué medidas de seguridad adoptaron las autoridades tras el ataque?

Como respuesta al atentado, se desplegaron refuerzos de seguridad con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía, equipos antiexplosivos y el Batallón de Artillería N.° 3 (BAE-3) del Ejército Nacional. Las autoridades explicaron que el objetivo es fortalecer la protección tanto de los habitantes del corregimiento como del corredor de la Troncal del Caribe.

Los equipos antiexplosivos realizan recorridos perimetrales para ubicar posibles artefactos que no detonaron durante el ataque nocturno, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.