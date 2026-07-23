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Cayó 'la reina de la estafa': ofrecía falsas promesas de venta de automóviles y camionetas en Bucaramanga

La mujer fungía como representante legal de un concesionario de vehículos en Bucaramanga, donde recibía automotores con el compromiso de venderlos.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
11:05 a. m.
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En Bucaramanga fue detenida Diana Yusmeri Castellanos Lemus, conocida como 'la reina de la estafa', señalada por las autoridades de haber engañado a ciudadanos con falsas promesas de compra y venta de automóviles y camionetas.

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Según la investigación, entre julio y noviembre de 2025 logró captar de manera irregular más de 800 millones de pesos, afectando el patrimonio de al menos ocho personas.

La mujer fungía como representante legal de un concesionario de vehículos en Bucaramanga, donde recibía automotores con el compromiso de venderlos. Sin embargo, los propietarios nunca recibieron el dinero de las transacciones, lo que derivó en múltiples denuncias ante la Fiscalía.

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Modus operandi y víctimas de 'la reina de la estafa'

Las víctimas provenían de Barrancabermeja, Floridablanca y Bucaramanga, confiadas en la trayectoria del establecimiento. Castellanos Lemus habría utilizado su rol como vendedora para inducir a error a los clientes, apropiándose de los recursos sin cumplir con las obligaciones pactadas.

En uno de los eventos descritos por la Fiscalía, la procesada se apoderó de una automotora cuyo valor ascendía a 65 millones de pesos. Los afectados denunciaron que, además de perder sus vehículos, tampoco recibieron el dinero de la supuesta venta.

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Audiencia e imputación de cargos

Durante la audiencia realizada en las últimas horas, la Fiscalía le imputó cargos por estafa agravada. No obstante, la procesada no aceptó los señalamientos y fue enviada a su lugar de residencia bajo medida de aseguramiento domiciliaria.

Las víctimas esperan que el proceso judicial permita recuperar parte de los recursos perdidos, mientras avanza la investigación sobre el alcance de las operaciones fraudulentas atribuidas a la denominada “reina de la estafa”.

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