Banda dedicada a sacrificar y comercializar carne de caballo fue desmantelada en Bucaramanga

Un aterrador caso de presunto maltrato animal y comercialización ilegal de alimentos fue detectado por las autoridades en Bucaramanga en donde se logró dar con diez de los presuntos integrantes de una banda dedicada a sacrificar y comercializar la carne, de manera ilegal, de equinos.

¿Cómo operaba la banda dedicada al sacrificio de caballos?

Tras seis procedimientos de allanamiento, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de 10 personas que, al parecer, estarían involucradas en la red clandestina de sacrificios y venta ilegal de carne de caballo.

El improvisado matadero, ubicado en Bucaramanga, era utilizado para el sacrificio ilegal de estos animales en donde las autoridades encontraron más de una tonelada de esta carne que, además, no se encontraba almacenada bajo los requisitos sanitarios necesarios para su debida conservación al hallarse en cuartos fríos.

Así mismo, las autoridades también dieron a conocer que se halló evidencia biológica de varios animales que habrían sido sacrificados en dicho matadero en donde incluso se encontraron otros elementos que se encuentran a disposición de las autoridades competentes.

Los presuntos involucrados deberán responder por los presuntos delitos de maltrato animal, corrupción de alimentos, concierto para delinquir y contaminación ambiental.

Información preliminar asegura que la carne de estos animales habría sido, al parecer, comercializada tanto en plazas como en mercados de diferentes barrios de la capital santandereana.

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¿Cuáles son las penas por maltrato animal en Colombia?

El caso ya ha generado la indignación por parte del sector animalista, quienes han pedido celeridad a las autoridades para judicializar a los presuntos responsables.

Según la ley 2455 del 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva se explica que cuando la conducta punible se realiza con fines de explotación económica se aumentarán las penas de la mitad a tres cuartas partes.