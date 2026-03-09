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Emotivo relato de la patrullera Erika García, quien ayudó a sus compañeros tras ataque en Los Patios

A pesar de no estar de turno, la uniformada ayudó a sus compañeros que habían sido víctimas del atentado en la estación.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
02:48 p. m.
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Es conmovedora la historia de la patrullera Erika García Floriano, quien enfrentó una de las noches más difíciles de su vida cuando a pesar de estar de descanso, optó por ayudar a sus compañeros que habían sido víctimas de un atentado en Norte de Santander.

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El pasado lunes 31 de agosto se presentó el ataque contra la estación de Policía en Los Patios. Casi sobre la medianoche, fue detonado un carro bomba en las instalaciones.

¿Quién estuvo detrás del atentado?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, hubo al menos 11 heridos (con dos policías incluidos) y un hombre fallecido, quien fue identificado como un taxista originario de Venezuela.

El carro fue abandonado cerca de la estación en la vía que conduce de Pamplona a Bucaramanga. Los responsables de este crimen son alias David y alias Nay, quienes hacen parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Antes del suceso, García había culminado su turno y se encontraba en su casa. Cuando recibió la noticia de lo que había pasado, no lo dudó y fue a la estación para ayudar a sus compañeros.

Patrullera no dudó en ayudar a sus compañeros

Lo primero que pensé fue en la vida y la integridad de ellos (…) Era crucial el apoyo y llevarlos ya mismo a un centro asistencial.

La patrullera lleva cinco años prestando servicio y en ese tiempo siempre ha tenido como prioridad la protección de los demás. Por eso, no lo pensó dos veces en dar su apoyo en la estación, la que considera se ha vuelto su segunda casa.

El intendente Luis Ramírez fue uno de los uniformados auxiliados por la patrullera. La rápida respuesta terminó siendo fundamental para estabilizarlo a él y otros heridos previo al traslado a los centros médicos.

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