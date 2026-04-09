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Conductor contó cómo tres delincuentes lo despojaron de su camioneta, su celular y sus documentos en Bogotá

Entre enero y julio de 2026, 1.424 automóviles fueron robados en Bogotá.

Valentina Bernal

septiembre 04 de 2026
09:12 p. m.
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Gustavo salió con su pareja sin imaginar que terminaría siendo víctima de un violento robo que, además de dejarlo sin varios de sus objetos personales, le quitó la herramienta con la que se ganaba la vida.

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El hecho ocurrió en Villa Alsacia, localidad de Kennedy, donde, según su relato, tres hombres descendieron de otro vehículo y lo intimidaron para obligarlo a entregar su camioneta.

¿Cómo fue el violento robo de una camioneta en el barrio Villa Alsacia, Bogotá?

La situación ocurrió en cuestión de segundos. Uno de los delincuentes lo habría golpeado en la cabeza mientras lo amenazaba con un arma de fuego. Luego, los asaltantes escaparon con el vehículo y otros elementos de valor.

Víctima de hurto:

Con arma de fuego me pegó en la parte de la cabeza y me hurtó el reloj, me hurtó el celular y me hurtaron los papeles.

Para Gustavo, el robo representó una pérdida mucho mayor que la de un vehículo, pues la camioneta era utilizada diariamente para transportar productos a diferentes tiendas que tenía como clientes.

Por eso, después del hurto, además de perder su patrimonio, quedó sin la principal herramienta que necesitaba para desarrollar su actividad económica.

¿Cómo están actuando los ladrones de vehículos en Bogotá?

De acuerdo con las cifras conocidas, cada tres horas y 25 minutos se registra el robo de un automóvil en Bogotá. Es decir, alrededor de siete carros son hurtados diariamente.

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Para Andrés Nieto, experto en seguridad, este tipo de delitos ya no estaría relacionado únicamente con el descuido de los conductores.

Según explicó, algunas estructuras delincuenciales estarían realizando seguimiento previo para seleccionar los vehículos y determinar cuáles pueden ser sus objetivos.

Ya no es un factor de oportunidad, como hace unos años, sino que son bandas que se dedican a hacer seguimiento a las víctimas, identifican la gama del vehículo.

Cifras de robos de vehículos en Bogotá

Entre enero y julio de 2026, los delincuentes se llevaron 1.424 automóviles en Bogotá. Pero el panorama es todavía más amplio si se tienen en cuenta las motocicletas.

En ese mismo periodo fueron reportados 3.492 hurtos de vehículos entre carros y motos.

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