Millonarios y América de Cali se enfrentan este viernes 27 de noviembre a las 8:40 p. m. en El Campín, por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.

Ambos llegan con cuatro puntos, aunque el equipo vallecaucano hizo una mejor campaña en el todos contra todos. Con ese antecedente y el historial reciente en Bogotá, el pronóstico de la IA es Millonarios 2-1 América de Cali.

América fue segundo y Millonarios séptimo en la fase regular

América terminó segundo con 36 puntos, seis más que Millonarios, que se clasificó séptimo con 30.

Esa diferencia ayuda a entender por qué el equipo escarlata llega con argumentos para sacar un resultado en Bogotá.

Su segundo lugar también le dio el 'punto invisible', la ventaja deportiva que lo favorece si termina el cuadrangular igualado en puntos con el conjunto capitalino.

En las dos primeras fechas, América empató 2-2 con Atlético Bucaramanga y venció 2-1 a Deportivo Cali.

Millonarios, por su parte, igualó 0-0 con Deportivo Cali y goleó 4-1 a Bucaramanga. Ese resultado le permitió llegar a la tercera jornada con mejor diferencia de gol que los escarlatas.

¿Por qué la IA pronostica un 2-1 para Millonarios?

La localía inclina por poco el pronóstico. Millonarios ganó cuatro de sus últimos cinco partidos de Liga BetPlay ante América en El Campín y empató el restante, un 0-0 el pasado 4 de noviembre. Tres de esas cuatro victorias terminaron 2-1.

El historial reciente en ambas ciudades muestra un cruce más parejo. América ganó dos de los últimos cinco duelos de Liga entre ambos, incluido el 3-1 de abril en Cali, mientras que Millonarios ganó uno y hubo dos empates.

La goleada ante Bucaramanga y el balance en El Campín le dan una ligera ventaja a Millonarios. La mejor campaña de América en la fase regular y los goles que marcó en ambas jornadas del cuadrangular apuntan a un partido cerrado.