Sigue la consternación por el atentado con carro bomba que sacudió a la población de Villavicencio durante la noche del pasado 23 de noviembre.

Revelan nuevo reporte médico de los heridos por carro bomba en Villavicencio

Las primeras informaciones sobre este violento hecho señalaban que un total de 23 personas habían resultado heridas por la detonación.

Algunas de las víctimas fueron trasladadas al Hospital Departamental de Villavicencio. En total, el centro asistencial recibió a ocho personas afectadas por la onda expansiva. Según el primer reporte entregado por el gerente de la institución, varios de los pacientes permanecían bajo tratamiento médico especializado.

“Tenemos tres pacientes en unidades de cuidados intensivos, dos pacientes en observación, un paciente que fue dado de alta en la madrugada y dos pacientes que todavía están bajo tratamiento médico especializado”, aseguró Luis Alejandro Mesa.

El gerente también explicó que las personas ingresadas a las unidades de cuidados intensivos reciben atención especializada por parte de equipos multidisciplinarios.

Sin embargo, este miércoles 25 de noviembre, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, entregó un nuevo balance sobre la evolución de los ciudadanos afectados por el atentado.

En sus declaraciones, el mandatario confirmó que 13 personas ya recibieron el alta médica y pudieron regresar a sus hogares. No obstante, otras 11 permanecen hospitalizadas y reciben atención médica.

“Son 13 personas dadas de alta, 11 aún hospitalizadas, cuatro en UCI y siete en hospitalización general. Todas, gracias a Dios, estables; no hay alguna situación grave. Rogamos a Dios por su pronta recuperación y a sus familias, toda la solidaridad”, indicó Baquero.

Recompensa por información sobre responsables de carro bomba en Villavicencio

Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, visitó a algunos de los ciudadanos heridos para expresarles su solidaridad. Además, anunció una recompensa de 150 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar o ubicar a los responsables del atentado.

Hasta el momento, una de las hipótesis apunta a que alias Antonio Medina, exintegrante de las Farc que retomó las armas tras apartarse del proceso de paz, estaría detrás del ataque.