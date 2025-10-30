El ataque del excontralor Carlos Felipe Córdoba a Sergio Fajardo por Hidroituango

En un nuevo capítulo de la serie “El Contralor”, del precandidato presidencial Felipe “Pipe” Córdoba, se responsabilizó a Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, por la crisis técnica, económica y ambiental del proyecto Hidroituango. En este nuevo capítulo se dejan al descubierto el modelo de liderazgo tibio, oportunista y sin rendición de cuentas, que puso en riesgo vidas, al medio ambiente y una de las mayores inversiones en la historia del país.

En el capítulo, lanzado a través de las redes sociales, se evidencia como Sergio Fajardo fue uno de los responsables del desastre de Hidroituango y se relata todo lo sucedido con el proyecto.

Al ser consultado, el candidato presidencial Felipe “Pipe” Córdoba afirmó que “Sergio Fajardo es el responsable del desastre de Hidroituango. No fue un accidente: tuvo responsables con nombre propio” y destacó que durante su administración al frente de la Contraloría, se concluyó que el proyecto presentó un detrimento patrimonial de 4,3 billones de pesos, atribuibles a fallas de planeación, supervisión contractual y decisiones administrativas durante las gestiones locales, entre ellas la de Fajardo.

El nuevo episodio se refiere a la construcción de la central hidroeléctrica más grande de Colombia en la que el organismo de control declaró responsables fiscales a 26 personas, incluyendo al exgobernador, por los errores que llevaron al colapso de la obra en 2018. El megaproyecto, que prometía ser la fuente energética más importante del país, sufrió retrasos estructurales, emergencias sociales y pérdidas billonarias que se habrían podido invertir en la construcción de hasta 400 hospitales para los contribuyentes colombianos.

Ataques de Carlos Felipe Córdoba a Sergio Fajardo

“Hidroituango fracasó por la negligencia de Fajardo. Colombia perdió miles de millones por su falta de gestión. Ese dinero pudo haberse invertido en educación, salud e infraestructura, pero se esfumó por la improvisación y la falta de liderazgo”, afirmó Córdoba, quien está el la lucha por llegar a la Casa de Nariño.

Fajardo enfrenta un proceso penal activo por la acusación de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Corpbanca, derivado de un crédito en dólares contratado sin cobertura cambiaria que supuestamente generó un detrimento superior a 320.000 millones de pesos. Este caso, junto a otros procesos fiscales y disciplinarios abiertos, demuestra “que Fajardo no está libre de sospecha”, según Córdoba.

“Es el único aspirante presidencial con juicio penal abierto. Mientras tenga investigaciones vigentes, no puede representar los valores de un país que clama por transparencia y decencia”, insistió.

Pero el señalamiento de Córdoba no se limita a lo judicial. Elprecandidato también cuestiona lo que considera una actitud ambigua y complaciente de Fajardo frente a los grandes debates nacionales. “Un día dice una cosa y al siguiente otra. Ha llegado incluso a defender Presidente en contra de las sanciones a Petro de Estados Unidos. Córdoba ha advertido queFajardo, a quien reconoce como el jefe de la extrema tibieza en el país, representa un modelo de liderazgo tibio, oportunista y sin rendición de cuentas, que no puede aspirar a la más alta magistratura del país.

Finalmente, el precandidato reiteró que “un país decente empieza por poner límites éticos. No todo el que quiere ser presidente puede serlo. Primero debe rendir cuentas ante la justicia”.

La posición de Sergio Fajardo

Por su parte, Sergio Fajardo señaló que seguirá enfrentando el proceso, pues asegura que nunca se ha escondido ni lo hará en este momento. "Tengo la tranquilidad de que obramos bien. Mi equipo obró bien, con transparencia absoluta", sentenció.

“A los que nos siguen, a los que han trabajado con nosotros, les pido mucha tranquilidad y prudencia. No vale la pena entrar en pelea. Vale la pena ser prudentes, vale la pena seguir creyendo en las instituciones”, afirmó en un video hace un tiempo cuando se refirió a Hidroituango.