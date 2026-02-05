CANAL RCN
Colombia

CNE autorizó a Daniel Quintero para participar en las consultas interpartidistas 8 de marzo

Fuentes del CNE le confirmaron a Noticias RCN el resultado de la votación interna de los magistrados.

CNE autorizó a Daniel Quintero para participar en las consultas interpartidistas 8 de marzo
Daniel Quintero, alcalde de Medellín - Foto: Alcaldía de Medellín

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
11:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la mañana de este 5 de febrero, Noticias RCN pudo confirmar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a Daniel Quintero para participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo como candidato presidencial.

La votación en la Sala plena Quedaría 7-1. Sin embargo, el resultado oficial se hará a la 1:00 de la tarde en audiencia pública.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Santa Cruz de Lorica reporta seis mil familias damnificadas por desbordamiento del río Sinú

Iván Cepeda

¿Cuáles son las apuestas políticas tras la decisión del CNE en el caso de Iván Cepeda?

Gobierno Nacional

Llega a Montería ayuda humanitaria para damnificados por fuertes lluvias

Otras Noticias

Frank Fabra

VIDEO | Frank Fabra apareció cantando temas de Atlético Nacional antes de negociar con Medellín

Hinchas de Independiente Medellín pidieron cancelar el fichaje de Frank Fabra por polémico video a favor de Nacional.

Artistas

Zion es víctima de millonario robo en aeropuerto de Madrid: más de 2,4 millones de dólares hurtados

La mochila hurtada contenía varios relojes de alta gama y una amplia suma de dinero en efectivo.

Super Bowl

Esta es la playlist oficial de Bad Bunny para el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026

Eutanasia

Joven colombiano pidió la eutanasia tras ser diagnosticado con síndrome de Ménière

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026