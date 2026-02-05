CNE autorizó a Daniel Quintero para participar en las consultas interpartidistas 8 de marzo

En horas de la mañana de este 5 de febrero, Noticias RCN pudo confirmar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a Daniel Quintero para participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo como candidato presidencial.

La votación en la Sala plena Quedaría 7-1. Sin embargo, el resultado oficial se hará a la 1:00 de la tarde en audiencia pública.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve