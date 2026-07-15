¡Tembló en Colombia hoy 15 de julio de 2026! Esto se reportó

El Servicio Geológico Colombiano reportó el primer temblor de este 15 de julio de 2026 sobre la 1:10 de la mañana.

Además, a lo largo de la mañana ha advertido otros seis movimientos telúricos en varias zonas del país. ¿Dónde han sido? Entérese de los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 15 de julio de 2026

1:10 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 13 de Betulia (Santander).

¿Cuáles han sido los otros temblores en Colombia hoy 15 de julio de 2026?

2:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

2:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

2:53 a.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Cepitá (Santander), a 13 de San Andrés (Santander) y a 14 de Guaca (Santander).

4:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 155 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

6:59 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 5 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 11 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

8:02 a.m.

Epicentro: Puente Nacional, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 125 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Santa Sofía (Boyacá), a 9 de Gachantivá (Boyacá) y a 13 de Puente Nacional (Santander).