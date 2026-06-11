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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 11 de junio

Consulte el resultado oficial del Super Astro Sol de hoy, jueves 11 de junio de 2026. Verifique el número ganador, el signo zodiacal y cómo reclamar el premio.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
01:55 p. m.
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Varios colombianos estuvieron atentos este miércoles 11 de junio al sorteo de Super Astro Sol, una de las loterías más populares del país gracias a la posibilidad de ganar importantes premios al acertar el número y el signo zodiacal seleccionados.

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Como ocurre cada noche, los jugadores revisan los resultados con la esperanza de convertirse en los nuevos afortunados del día.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 11 de junio: número ganador

El resultado del sorteo de Super Astro Sol de este miércoles 11 de junio de 2026 fue el siguiente:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Los jugadores que hayan acertado tanto el número como el signo podrán reclamar los premios correspondientes de acuerdo con el plan de premios establecido por el operador del juego.

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Es importante conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento será requerido para validar cualquier premio obtenido durante el sorteo.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Super Astro Sol es un juego de azar que consiste en elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, junto con uno de los doce signos del zodiaco. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambas selecciones exactamente como aparecen en el resultado oficial.

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Dependiendo de la cantidad de aciertos obtenidos, los participantes pueden acceder a diferentes categorías de premios. Por esta razón, incluso quienes no coincidan plenamente con la combinación ganadora pueden verificar si obtuvieron algún reconocimiento económico.

Los sorteos de Super Astro Sol se realizan todos los días y cuentan con una amplia participación a nivel nacional. Su mecánica sencilla y la posibilidad de obtener premios atractivos han convertido este juego en uno de los favoritos entre los aficionados a las loterías en Colombia.

Si compró un tiquete para el sorteo de este miércoles 11 de junio, revise cuidadosamente los resultados y confirme si la suerte estuvo de su lado en esta nueva edición de Super Astro Sol.

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