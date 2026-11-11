Capturan a un hombre con material explosivo en Valle: se sospecha plan para atacar a los militares

Las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 22 años en Cartago, Valle del Cauca, tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército.

Durante el procedimiento fueron incautados un artefacto explosivo, un dron y una motocicleta, elementos que, según las primeras investigaciones, habrían sido utilizados para preparar un atentado.

¿Qué encontraron durante el operativo?

La operación se desarrolló después de que las instalaciones del Batallón Vencedores fueran blanco de un ataque con un artefacto explosivo lanzado mediante un dron.

La captura se produjo mediante un trabajo coordinado entre el Departamento de Policía Valle, la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), la Seccional de Investigación Criminal y el Ejército Nacional.

El sospechoso intentó escapar al percatarse de la presencia de los uniformados y arrojó un maletín hacia una zona boscosa. Al inspeccionar su contenido, las autoridades encontraron un artefacto explosivo, un dron DJI Mavic 4 Pro y un teléfono celular. También fue incautada una motocicleta.

¿Qué relación tendría el capturado con el ELN?

Las pesquisas señalan que el hombre presuntamente habría sido contactado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En ese orden de ideas, su función habría consistido en transportar y ubicar los elementos cerca de las instalaciones militares de Cartago.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos.

A través de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se ha conocido el peligro que tienen las comunidades en la frontera que conecta a Valle del Cauca con Cauca.

La razón radica en la presencia de los grupos armados, principalmente el ELN y las disidencias de las Farc, los cuales han entrado varias veces en disputa por el control ilegal de los corredores que emplean para la minería ilícita y el narcotráfico.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.