Un atentado terorrista, al parecer perpetrado por disidencias de las Farc, dejó a oscuras cinco departamentos del suroccidente del país.

Al menos dos cargas explosivas habrían sido detonadas en el sector conocido como El Remolino, en Taminango, Nariño, afectando dos circuitos conectados a una subestación eléctrica.

¿Qué se sabe del apagón masivo en el sur del país?

El hecho se presentó sobre las 6:20 de la tarde del martes 24 de noviembre, y minutos después se hizo evidente la falta de energía en varios sectores de los departamentos.

Según el reporte inicial por parte de la empresa que presta el servicio de energía en el departamento de Nariño, habría una falla en la interconexión con el Cauca, en la subestación de San Bernardino.

A través de un comunicado, el operador aseguró que de inmediato se iniciaron las tareas coordinadas con los agentes involucrados en la prestación del servicio en las áreas afectadas, para establecer el impacto del daño.

Gobierno anunció medidas por la contingencia

De otro lado, desde la Presidencia de la República confirmaron el ataque terrorista y anunciaron el inicio de una evaluación integral de lo sucedido, liderada por los ministerios de Minas y Defensa.

Asímismo, el gobierno calificó el hecho como una represalia de los grupos armados, en respuesta a los recientes golpes dados por la fuerza pública a sus estructuras.