Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los atentados en Amalfi y Cali

El 21 de agosto de 2025, se presentaron dos atentados que tienen de luto al país. El primero fue en Amalfi, Antioquia, en horas de la mañana, y el segundo en Cali, cerca de la Escuela Militar de Aviación.

Lo que sucedió en Amalfi, según lo que han reportado las autoridades, fue que un helicóptero que pertenece a la Policía se encontraba realizando un operativo para erradicar los cultivos ilícitos y, en una acción criminal, fue derribado por un dron.

Este hecho, según las hipótesis del presidente Gustavo Petro y de Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, fue realizado por el Frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central. Además, dejó al menos 12 policías muertos.

Mientras tanto, lo que sucedió en Cali fue que se ubicaron dos camiones bomba cerca de la Escuela Militar de Aviación y uno de ellos explotó y dejó un gran número de civiles heridos y muertos.

El saldo de lesionados y fallecidos, según el más reciente reporte del PMU, es de seis muertos y 76 heridos, entre los cuales cuatro están muy graves.

En medio de esa difícil coyuntura, una gran cantidad de celebridades han reprochado los hechos ocurridos y alzado su voz para que se revise detalladamente la seguridad del país. De esa manera, Yeferson Cossio, el reconocido influencer, fue uno de los que hizo una desgarradora reflexión.

Este fue el desgarrador mensaje de Yeferson Cossio tras los graves atentados en Amalfi y Cali

Yeferson Cossio, el influencer que reside en Medellín, manifestó que siente profundamente lo que ocurrió en el país, le hizo un llamado a las autoridades para no volver a las épocas de antes y se solidarizó con las víctimas.

"No puedo creer lo que pasó. Yo, por lo general, trato de no opinar sobre nada, pero esto ya se pasó de la raya. Colombia, no podemos volver a ser lo de antes. Ya el mundo nos reconoce por nuestros artistas, nuestra comida, nuestros paisajes, nuestro café, nuestras mujeres hermosas, nuestra amabilidad y no por las manchas de sangre que dejó la violencia en el pasado", comenzó escribiendo Yeferson Cossio en su cuenta de Instagram.

"Ya se supone que podíamos vivir en paz y estar tranquilos en la calle. No nos podemos permitir ser lo que éramos antes, esos tiempos quedaron atrás. Los que dirigen este país tienen que hacer algo, esto es demasiado grave y triste. Mis condolencias con los familiares de las víctimas y les deseo pronta recuperación a los heridos", concluyó en una historia.

El Mindo, el reconocido influencer, también se pronunció tras los atentados en Amalfi y Cali

Luego de que las autoridades confirmaron los atentados en Amalfi y Cali, El Mindo, uno de los influencers más reconocidos del país, escribió un sentido mensaje en Instagram.

"Hoy, más que nunca, abracen a los suyos. Salimos de casa sin certeza de regreso. Te amo, Cali", detalló.