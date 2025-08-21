CANAL RCN
Colombia

Gobierno decretaría estado de conmoción interior tras atentados en Cali y Amalfi

Fuentes del Gobierno Nacional confirman que el presidente Gustavo Petro alista un decreto de conmoción interior, tras los hechos de orden público registrados este 21 de agosto.

Presidente Gustavo Petro
FOTO: Presidencia

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
07:58 p. m.
Fuentes del Gobierno Nacional confirman que el presidente Gustavo Petro decretaría un estado de conmoción interior, en respuesta a los hechos violentos ocurridos este jueves 21 de agosto en Cali y Antioquia.

A esta hora se evalúan los puntos que tendría dicho documento.

Esta medida de emergencia permitiría al Gobierno Nacional aplicar restricciones temporales para restaurar el orden público por un plazo de hasta 90 días.

Aún se desconoce si la medida se extendería a todo el país, o únicamente a las zonas afectadas por los violentos este jueves.

Atentado con explosivos en Cali deja seis muertos y más de 60 heridos

Sobre las 2:50 de la tarde, una explosión sacudió el barrio La Base, en el oriente de Cali, frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, uno de los puntos más transitados de la capital vallecaucana.

Hasta el momento, las autoridades reportan seis muertos y 64 heridos, todos civiles que se encontraban en el sector.

El ministro de Defensa atribuyó el hecho a las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco, y la Alcaldía y la Gobernación del Valle anunciaron, cada una, $400 millones de recompensa por información que permita dar con los responsables.

La Fiscalía, por su parte, confirmó la captura de dos personas que habrían estado involucradas en este atentado terrorista que enluta al país.

Atentado en Amalfi, Antioquia, deja 8 policías muertos

Entretanto, en el municipio de Amalfi, Antioquia, un helicóptero Black Hawk de la Policía fue derribado con drones de las disidencias de 'Calarcá', durante operaciones para la erradicación de cultivos ilícitos.

Hasta el momento se registran 8 policías muertos y tres gravemente heridos.

La Gobernación pide ayuda al Gobierno Nacional, pues las autoridades no han podido llegar a la zona para rescatar los cuerpos y brindar ayuda a los uniformados heridos.

