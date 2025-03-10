CANAL RCN
Inpec refuerza medidas de seguridad tras ataques registrados en Bogotá

La institución señaló que los recientes ataques obligan a elevar el nivel de alerta y autoprotección en todas las dependencias.

Inpec
Foto: Inpec

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
09:53 p. m.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) anunció en las recientes horas nuevas disposiciones de seguridad dirigidas a su personal, tras los atentados registrados este viernes en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) La Modelo de Bogotá.

Inpec reforzó sus medidas de seguridad para funcionarios

A través de un comunicado, el teniente coronel José Edmundo González Casallas, director de custodia y vigilancia, impartió instrucciones a oficiales de servicio, personal administrativo y visitantes de los centros penitenciarios, basadas en directrices emitidas por la Dirección Regional Occidente.

La institución señaló que los recientes hechos obligan a elevar el nivel de alerta y autoprotección en todas las dependencias, destacando la necesidad de reforzar las medidas preventivas tanto dentro como fuera de los establecimientos.

Entre las disposiciones más relevantes está la activación de la alerta permanente, es decir, vigilancia constante sobre personas, vehículos y objetos sospechosos.

La ruptura de la rutina con variación constante de horarios y rutas de desplazamiento para reducir riesgos de ataques.

Por otro lado, discreción y perfil bajo lo que implica prohibición de portar prendas que identifiquen a funcionarios en espacios públicos y reporte inmediato de cualquier situación anómala debe informarse de forma directa a superiores jerárquicos o autoridades competentes.

Nuevas instrucciones de seguridad dentro del Inpec

El INPEC recalcó que la seguridad es una responsabilidad individual y colectiva, e hizo un llamado a la disciplina y compromiso de cada funcionario para salvaguardar la vida y garantizar la continuidad del servicio institucional.

Asimismo, se instruyó a los comandantes de vigilancia y jefes de área a velar por la difusión y cumplimiento cabal de estas medidas.

