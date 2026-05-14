Gustavo Bolaños, principal capturado en caso Aremca, iniciará contactos con la Fiscalía

El principal capturado por el complejo entramado de corrupción que derivó en uno de los mayores saqueos a los recursos del Sistema General de Regalías en la historia reciente del país iniciará acercamientos con la Fiscalía General de la Nación para lograr un eventual preacuerdo o principio de oportunidad.

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Se trata de Gustavo Bolaños Pastrana, acusado en el caso Aremca, quien atenderá los requerimientos de las autoridades competentes tras meses de investigación que permitieron descubrir el esquema de desvío de millonarios recursos.

Defensa asumida por Luis Gustavo Moreno Rivera

El abogado penalista Luis Gustavo Moreno Rivera informó que asumirá la representación judicial de Bolaños Pastrana en el marco de las investigaciones relacionadas con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA).

Según explicó, el equipo de defensa ejercerá la defensa técnica bajo los principios consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, garantizando el derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Sobre los acercamientos de Bolaños con la Fiscalía

A través de su defensa, Bolaños Pastrana reiteró su confianza en la administración de justicia y anunció que hará los acercamientos necesarios con el ente acusador para esclarecer los hechos.

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El proceso se desarrollará conforme a lo establecido en el Código Penal y bajo criterios de objetividad, imparcialidad y estricto apego a la legalidad, en un caso que ha generado amplio impacto por el alcance del saqueo a los recursos de regalías.