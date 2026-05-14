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Descubren talleres clandestinos a donde llegaban las patinetas eléctricas robadas en Bogotá

Las autoridades descubrieron establecimientos dedicados a la compra ilegal y desmontaje de vehículos eléctricos en la localidad de Los Mártires.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
07:34 a. m.
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Las patinetas eléctricas se han convertido en una alternativa práctica de movilidad en Bogotá, pero su popularidad ha traído un incremento significativo en los robos de este tipo de vehículos.

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Su alto costo, la facilidad para transportarlos y la existencia de un mercado ilegal de repuestos hacen de las patinetas eléctricas en un objetivo para la delincuencia en Bogotá.

Frente a este panorama, la Policía Nacional intensificó operativos en puntos clave de la ciudad. De acuerdo con el coronel Nilson Figueroa, comandante de la Policía de Los Mártires, los operativos se concentran en la localidad de Los Mártires, específicamente en la calle 13 con carrera 24.

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Hallan talleres clandestinos de patinetas eléctricas robadas en Bogotá

Durante dos intervenciones las autoridades lograron recuperar 30 patinetas eléctricas.

Recuperamos dos patinetas eléctricas que habían sido hurtadas. Ya teníamos denuncias. 28 patinetas eléctricas que fueron desmanteladas estaban en su totalidad en partes y 21 motores que tenían soporte de propiedad o facturas.

Los operativos permitieron identificar establecimientos clandestinos dedicados a la compra y desmantelamiento de estos vehículos.

Además del operativo en la calle 13, las autoridades intervinieron un taller en el centro de la ciudad días antes, donde encontraron condiciones similares de ilegalidad.

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Llamado a deenunciar robos de patinetas en Bogotá

El comandante de la Policía de Los Mártires destacó la importancia de las denuncias ciudadanas en estos resultados.

Gracias a las denuncias de los ciudadanos que nos informa de estos talleres clandestinos, donde desmantelan esos talleres, pues hemos tenido ya unos reportes de recuperación.

Además, reveló que se han recuperado 80 bicicletas de esas eléctricas de los ciudadanos.

Los puestos de control establecidos por las autoridades no solo buscan desmantelar redes de comercio ilegal, sino también verificar que los usuarios de patinetas eléctricas cumplan con las normas de tránsito y porten la documentación que acredite la legalidad de sus vehículos.

Estos operativos forman parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad de los ciudadanos que utilizan estos medios de transporte alternativos y combatir el mercado negro de repuestos y vehículos robados en la capital colombiana.

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