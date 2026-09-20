Cara a cara con el presidente del Congreso: Honorio Henríquez revela su visión de país y los retos del Legislativo

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, concedió una entrevista a Vanessa de la Torre en Noticias RCN en la que habló de su papel como líder del Congreso, su relación con distintos sectores políticos y los retos que enfrenta el país en materia de salud, deporte y finanzas públicas.

“Me dicen el canciller, así me puso el presidente Álvaro Uribe Vélez. A mí me gusta dialogar con todos los sectores. Colombia necesita más diálogo”, aseguró Henríquez, al destacar que su estilo político busca tender puentes entre gobierno, oposición y diferentes corrientes ideológicas.

Crisis de salud y reformas

Henríquez reconoció que el sistema de salud atraviesa un déficit de 13 billones de pesos y que las EPS intervenidas requieren soluciones urgentes. “El sistema lo deterioraron mucho y eso hay que decirlo. Y un sistema que ha sido ejemplo a nivel mundial, es un sistema que hay que rescatar”, afirmó.

El senador recordó que se opuso a la reforma a la salud y a la reforma laboral, señalando que hoy se evidencian sus consecuencias: “Nos dicen que hay menos desempleo, pero aumenta la informalidad. Entonces yo no entiendo eso”.

Deporte y consensos políticos

El presidente del Senado también criticó la reducción del 40% en el presupuesto para el deporte. “Colombia tiene un gran potencial en todas las disciplinas. Yo me sueño, por ejemplo, que los jóvenes con gran potencial deportivo sean becados. Es lo mínimo que podemos hacer”, dijo, al revelar que impulsa proyectos para fortalecer escenarios deportivos en Santa Marta, incluida la construcción de un estadio de fútbol playa.

Henríquez expresó su deseo de promover un encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Petro. “Que también se incluya y hablen en medio de las diferencias, busquemos consensos”, señaló.

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También anticipó que en octubre el Gobierno presentará un revolcón fiscal para enfrentar el déficit del Estado y aseguró que “hay mayorías en el Congreso dispuestas a colaborar porque saben la necesidad que hay de sacar a Colombia adelante”.