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Continuó temblando en Colombia: estos han sido los últimos movimientos telúricos hoy 20 de septiembre de 2026

El Servicio Geológico Colombiano ha especificado cada una de las magnitudes.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 20 de 2026
09:20 p. m.
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En la noche de este 20 de septiembre de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado al menos ocho temblores en el país.

La mayoría se han originado en Chaparral, Tolima, y las magnitudes han oscilado entre los 2.1 y 3.3.

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¿De cuánto han sido las profundidades? Descubra los detalles completos a continuación.

Estos han sido los temblores que se han sentido en Colombia en la noche de hoy 20 de septiembre de 2026

  • 7:17 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

  • 7:37 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 25 de Chaparral (Tolima) y a 33 de San Antonio (Tolima).

  • 7:42 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 28 de Chaparral (Tolima).

  • 7:57 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 16 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 8:14 p.m.

Epicentro: Ríoblanco, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Ríoblanco (Tolima), a 35 de Planadas (Tolima) y a 37 de Chaparral (Tolima).

  • 8:20 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 19 de Chaparral (Tolima).

  • 8:55 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Juradó (Chocó), a 101 de Bahía Solano (Chocó) y a 107 de Riosucio (Chocó).

  • 8:57 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

9:11 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 25 de Chaparral (Tolima) y a 33 de San Antonio (Tolima).

  • 9:13 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Betulia (Santander), a 15 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Los Santos (Santander).

En Chaparral, Tolima, hubo un temblor que superó los 4.0 de magnitud

Sobre las 4:52 de la madrugada de este domingo 20 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano confirmó el siguiente movimiento telúrico en Chaparral, Tolima.

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  • 4:52 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Chaparral (Tolima) y a 20 de Roncesvalles (Tolima).

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