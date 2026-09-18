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Desalojaron hogar de paso en Fontibón donde vivían más de 60 animales rescatados: esto se sabe

Según indican desde el distrito, todo se dio en cumplimiento de una orden de inspección de policía que se había intentado ejecutar en dos ocasiones.

Desalojan hogar de paso en Fontibón
Foto: Plataforma ALTO

Valentina Bernal

septiembre 18 de 2026
05:58 p. m.
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Una situación que tiene en alerta a todos los habitantes se registró en Fontibón, Bogotá, luego de que se denunciara el desalojo del hogar de paso “Callejeros Fontibón”, un espacio en el que permanecían decenas de animales que habían sido rescatados de las calles y de situaciones de maltrato y abandono.

De acuerdo con la denuncia difundida por la organización, unidades del ESMAD y funcionarios de la Alcaldía de Fontibón llegaron hasta el inmueble ubicado en la zona franca de la localidad para adelantar el procedimiento.

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En el lugar se encontraban más de 40 perros y 20 gatos, según la información entregada por la plataforma.

La situación generó preocupación debido a que, inicialmente, se desconocía cuál sería el destino de los animales después del desalojo.

¿Por qué fue desalojado el hogar de paso de animales en Fontibón?

Según la información conocida posteriormente, el predio donde funcionaba el hogar de paso sería de carácter privado.

Ante esta situación, la organización señaló que, aunque se tratara de un inmueble que debía ser recuperado, las autoridades distritales deberían contemplar alternativas para garantizar el bienestar de los animales que permanecían allí.

La Plataforma por los Animales ALTO cuestionó que una iniciativa de este tipo pudiera quedar sin un espacio para continuar atendiendo a perros y gatos rescatados.

Las instituciones deberían acompañar y apoyar estas iniciativas de personas de buen corazón.

¿Qué se sabe de los animales que estaban en el hogar de paso?

Después de la intervención, habitantes de la zona informaron que los perros y gatos fueron trasladados en un vehículo.

La comunidad pidió a las autoridades entregar información sobre el destino de los animales y aclarar en qué condiciones permanecerían después del desalojo.

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La principal preocupación estaba relacionada con evitar que los animales quedaran nuevamente en las calles, precisamente después de haber sido rescatados de situaciones de abandono y maltrato.

¿Quién se hará cargo?

Posteriormente, según la información recibida por la comunidad, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) sería la entidad encargada de atender a los perros y gatos retirados del inmueble.

Sin embargo, quienes alertaron sobre la situación pidieron que se informe oficialmente a la ciudadanía a dónde fueron trasladados y cuál será su proceso de atención.

Por ahora, una de las principales solicitudes es conocer las condiciones en las que permanecerán los animales y qué medidas se adoptarán para garantizar su protección.

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