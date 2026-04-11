CANAL RCN
Colombia

Justicia británica aplaza la audiencia de extradición de Zulma Guzmán: ¿Cuándo será?

La audiencia fue aplazara para el 15 de marzo de 2027.

Audiencia de extradición de Zulma Guzmán.
Audiencia de extradición de Zulma Guzmán.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 04 de 2026
10:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció este miércoles 4 de noviembre que la justicia británica aplazó hasta el 15 de marzo de 2027 la audiencia de extradición de Zulma Guzmán a Colombia.

Exclusiva | Zulma Guzmán habría envenenado a seis personas con talio: detalles macabros
RELACIONADO

Exclusiva | Zulma Guzmán habría envenenado a seis personas con talio: detalles macabros

El juez aceptó una nueva evidencia de Colombia expuesta en un documento de 46 páginas, correspondiente a los hallazgos en el Club El Nogal revelados también por Noticias RCN.

Audiencia será el 15 de marzo de 2027

En abril de 2025, hubo un hecho que sacudió a Colombia. Resulta que dos menores fallecieron en Bogotá luego de consumir frambuesas que estaban contaminadas con talio.

La sospecha inicial era una intoxicación, pero a medida que avanzaron las investigaciones, el caso tomó otro giro ante un posible doble homicidio. Además, las sospechas apuntaron a Guzmán como la principal sospechosa.

Al parecer, ella se encargó de enviar el paquete de las frambuesas a la vivienda de Juan de Bedout en el norte de la ciudad. Asimismo, la Fiscalía tiene registros de otros envíos, a tal punto de que habrían sido seis las personas envenenadas con el peligroso químico, incluyendo a las niñas que fallecieron.

Seis envenenados por talio

Fue en diciembre de 2025 cuando se dio una importante noticia. Las autoridades ubicaron cerca del río Támesis en Londres a Guzmán. Desde ese momento, ha habido inconvenientes en lo que respecta a la solicitud de extradición.

Fiscalía notificó a Zulma Guzmán por imputación por el caso de frambuesas con talio
RELACIONADO

Fiscalía notificó a Zulma Guzmán por imputación por el caso de frambuesas con talio

Ahora bien, en junio de 2026, Noticias RCN reveló los hallazgos que hubo en el casillero de Guzmán en el Club El Nogal. Efectivamente, tras llevar a cabo los análisis correspondientes, se comprobó que había restos de talio entre sus pertenencias.

Con esta información, la Fiscalía aseguró que ella es un peligro para la sociedad e inclusive la ha considerado una asesina serial. Sumado a ello, cuestionó la forma en la que se obtuvo el talio con tal facilidad, debido a que es un químico difícil de traer a Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Policía de 27 años fue asesinado cuando intentaba frustrar un ataque sicarial en Medellín

Bogotá

Programa que paga a campesinos más de dos millones por hectárea protegida fue beneficiado con millonaria donación de la ONU

Cárceles en Colombia

Cárceles en Colombia están al límite: estas son las condiciones en las que viven miles de detenidos

Otras Noticias

Astrología

"Sabe que lo va a meter preso": Mhoni Vidente realizó sorprendente predicción sobre importante político del mundo

La astróloga realizó el análisis tras las elecciones en Brasil.

Sudamericano Sub 20

Oficial: la Conmebol confirmó las sedes para el Sudamericano sub-20 en Colombia

La Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol confirmó cuáles serán los estadios que albergarán el campeonato juvenil de 2027.

Salario mínimo

MinTrabajo anuncia que importante sector de la CGT participará en la mesa del salario mínimo 2027

Venezuela

¿Qué es la ley contra el odio en Venezuela y por qué la oposición pide que se derogue?

Cuidado personal

¿Cómo saber si sus riñones están dañados? Estas señales pueden alertarlo