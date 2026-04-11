Justicia británica aplaza la audiencia de extradición de Zulma Guzmán: ¿Cuándo será?

Noticias RCN conoció este miércoles 4 de noviembre que la justicia británica aplazó hasta el 15 de marzo de 2027 la audiencia de extradición de Zulma Guzmán a Colombia.

El juez aceptó una nueva evidencia de Colombia expuesta en un documento de 46 páginas, correspondiente a los hallazgos en el Club El Nogal revelados también por Noticias RCN.

Audiencia será el 15 de marzo de 2027

En abril de 2025, hubo un hecho que sacudió a Colombia. Resulta que dos menores fallecieron en Bogotá luego de consumir frambuesas que estaban contaminadas con talio.

La sospecha inicial era una intoxicación, pero a medida que avanzaron las investigaciones, el caso tomó otro giro ante un posible doble homicidio. Además, las sospechas apuntaron a Guzmán como la principal sospechosa.

Al parecer, ella se encargó de enviar el paquete de las frambuesas a la vivienda de Juan de Bedout en el norte de la ciudad. Asimismo, la Fiscalía tiene registros de otros envíos, a tal punto de que habrían sido seis las personas envenenadas con el peligroso químico, incluyendo a las niñas que fallecieron.

Seis envenenados por talio

Fue en diciembre de 2025 cuando se dio una importante noticia. Las autoridades ubicaron cerca del río Támesis en Londres a Guzmán. Desde ese momento, ha habido inconvenientes en lo que respecta a la solicitud de extradición.

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Ahora bien, en junio de 2026, Noticias RCN reveló los hallazgos que hubo en el casillero de Guzmán en el Club El Nogal. Efectivamente, tras llevar a cabo los análisis correspondientes, se comprobó que había restos de talio entre sus pertenencias.

Con esta información, la Fiscalía aseguró que ella es un peligro para la sociedad e inclusive la ha considerado una asesina serial. Sumado a ello, cuestionó la forma en la que se obtuvo el talio con tal facilidad, debido a que es un químico difícil de traer a Colombia.