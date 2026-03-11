Exclusiva | Zulma Guzmán habría envenenado a seis personas con talio: detalles macabros

En exclusiva, Noticias RCN conoció la audiencia de prórroga de orden de captura contra Zulma Guzmán, quien se encuentra detenida en Londres y está siendo investigada por la muerte de dos menores que consumieron las frambuesas envenenadas con talio en Bogotá.

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En esta diligencia de carácter reservado, la Fiscalía reveló detalles aterradores y documentó seis posibles víctimas de Guzmán.

Fiscal aseguró que Guzmán es un peligro para la sociedad

“Ya tendríamos registradas, por lo menos que hayan estado envenenadas con talio, a seis personas (…) Ella sigue siendo un peligro para la sociedad, las víctimas y la sociedad”, con esta contundente frase, la fiscal Elsa Cristina Reyes confirmó una verdad que es aterradora sobre el presunto modus operandi con el talio.

Al parecer, Guzmán quiso darles rienda suelta a sus deseos de venganza, por lo que la fiscal reiteró que ella es un peligro para la sociedad al considerar los alcances macabros que puede llegar a tener si no está tras las rejas.

Las pesquisas recuentan cuatro casos que están incluidos en este proceso y otras dos personas que fueron envenenadas anteriormente. En su argumentación, Reyes habló del episodio revelado por Noticias RCN acerca del casillero de Guzmán en el Club El Nogal, donde se encontró talio entre sus pertenencias.

¿Cómo consiguió el talio?

“Que el talio que se encontró presuntamente habría sido enviado a la casa del señor Juan de Bedout (donde vivían las dos niñas que luego fallecieron), pero no se deshizo del talio. Lo guardaba todavía”, reveló la fiscal al precisar que la hipótesis es que la sustancia pudo ser usada en otros hechos similares que dejaron más víctimas envenenadas.

Durante la audiencia, Reyes también cuestionó la influencia de Guzmán para importar el peligroso metal: “En los últimos 10 años, en Colombia no se ha hecho importación de talio. Sin embargo, ella lo tenía en su casillero, de manera que es una persona que tiene la facilidad de adquirir este producto, el cual ha sido llamado el envenenador del envenenador”.

Ante la solvencia y estructura de la solicitud presentada por la fiscal, se prorrogó por un año más la orden de captura contra Zulma, quien desde hace casi 12 meses se encuentra detenida en Londres.