Programa que paga a campesinos más de dos millones por hectárea protegida fue beneficiado con millonaria donación de la ONU

El Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas (GCF) realizó una donación de 145.000 millones de pesos a Bogotá para fortalecer los programas de conservación de sus fuentes hídricas y páramos, de los que dependen más de 10 millones de personas.

Junto a financiación de la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y aliados públicos y privados, el proyecto ‘Construyendo Resiliencia Hídrica en Bogotá y la Región’ contará con 244.000 millones de pesos que entrarán a reforzar programas, como el de Pagos por Servicios Ambientales, en el que ha venido trabajando el distrito.

“El agua de Bogotá nace en el campo. Y quienes la cuidan merecen nuestro reconocimiento y apoyo”, destacó el alcalde mayor Carlos Fernando Galán que, para finales de 2027, espera haber alcanzado acuerdos de conservación por más de 12.000 hectáreas, en zonas estratégicas “de la cuenca alta del río Tunjuelo y los ríos y quebradas que nacen en los páramos de Guacheneque, Guerrero, Chingaza y Sumapaz y en los bosques altoandinos”.

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¿En qué consiste el programa de Pago por Servicios Ambientales?

Desde 2023 y, con mayor intensidad desde la crisis por desabastecimiento de agua que obligó a los habitantes de la capital colombiana a lidiar con la medida de racionamiento durante un año, la ciudad ha alcanzado acuerdos con 185 familias campesinas, que trabajan en la conservación y recuperación de 6.008 hectáreas, en la zona rural de Bogotá y Cundinamarca.

“A través de nuestros Pagos por Servicios Ambientales”, las familias campesinas con las que la Alcaldía de Bogotá ha alcanzado un acuerdo, “reciben un incentivo para conservar y restaurar las áreas de sus predios que protegen el agua de Bogotá y, de paso, de 5 municipios de la región”, explicó el alcalde, tras el anuncio del GCF.

Según Kristin Lang, directora del GCF para la Región de América Latina y el Caribe, el proyecto de resiliencia hídrica “fortalecerá la seguridad hídrica de Bogotá y de las comunidades de sus alrededores mediante inversiones en los ecosistemas altoandinos que regulan el abastecimiento de agua de la región”.

Los municipios cercanos a Bogotá también se verán beneficiados:

La conservación de zonas de nacimiento y tránsito de río Tunjuelo y los cuerpos de agua de los páramos de Guacheneque, Guerrero, Chingaza y Sumapaz es clave, debido a que “estas fuentes hídricas alimentan, entre otros, los embalses de los sistemas Norte y Sur que abastecen al Distrito y las bocatomas de 40 acueductos comunitarios y veredales, incluidos los de siete municipios de la región: Villapinzón, Sesquilé, Guatavita, Guasca, Tausa, Cogua y Zipaquirá”.

Lang destacó que “en una región que genera el 28 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, la inversión del Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas contribuirá a la conservación y al mejoramiento de la gestión ambiental de más de 26.000 hectáreas”.