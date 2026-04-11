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Colombia

Policía de 27 años fue asesinado cuando intentaba frustrar un ataque sicarial en Medellín

El patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre llevaba más de siete años al servicio de la institución.

Policía asesinado en Medellín
Foto: Cortesía

Valentina Bernal

noviembre 04 de 2026
09:30 a. m.
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La madrugada de este miércoles 4 de noviembre terminó en tragedia para la Policía Nacional en Medellín. El patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años, fue asesinado mientras atendía un ataque armado en el centro de la ciudad.

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El uniformado llegó al lugar junto con otros compañeros, luego de que se escucharan disparos contra varios ciudadanos. En medio de la reacción y el seguimiento a los responsables, los policías fueron atacados con armas de fuego y él recibió una lesión que le causó la muerte.

¿Cómo ocurrió el asesinato del patrullero en Medellín?

De acuerdo con el reporte del comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, el caso se registró hacia las 12:17 de la madrugada en el barrio Estación Villa, en el centro de Medellín.

Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra varias personas. La balacera dejó dos hombres muertos y tres ciudadanos heridos.

Uniformados que adelantaban labores de vigilancia y control en el sector escucharon las detonaciones y acudieron de inmediato. Sin embargo, durante el seguimiento a los atacantes, los policías fueron recibidos con disparos.

En medio de ese procedimiento fue herido de gravedad el patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, quien posteriormente perdió la vida.

¿Quién era el policía asesinado en Medellín?

La víctima fue identificada como Jamilton Andrés Santa Aguirre, un patrullero de 27 años que llevaba más de siete años de servicio en la Policía Nacional.

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El comandante de la institución en el Valle de Aburrá lamentó su muerte y destacó que el uniformado perdió la vida mientras cumplía con su deber constitucional.

La noticia también fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien expresó su solidaridad con los compañeros del patrullero y sus familiares.

"Mi solidaridad con nuestra Policía y con su familia", manifestó el mandatario, quien aseguró que desde la madrugada estaba en contacto con el comandante de la Policía Metropolitana para coordinar las acciones frente a lo ocurrido.

¿Qué hay detrás del ataque armado?

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el ataque sicarial podría estar relacionado con un enfrentamiento entre estructuras criminales que se disputan el control de una zona del centro de Medellín.

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El alcalde señaló que una de las dos personas asesinadas durante la balacera tendría varios antecedentes delictivos. Sin embargo, las circunstancias del hecho y las posibles conexiones entre las víctimas y los atacantes hacen parte de las investigaciones.

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