MinTrabajo anuncia que importante sector de la CGT participará en la mesa del salario mínimo 2027

Este miércoles 4 de noviembre, el Ministerio del Trabajo dio un importante anuncio con respecto a lo que será el diálogo para el salario mínimo 2027.

La cartera reveló que la CGT Mayorías Territoriales, sector vinculado a la Confederación General del Trabajo, participará en la concertación.

¿Qué sectores agrupa la CGT?

Esta agrupación cuenta con diez federaciones departamentales y cuatro nacionales, en las que se incluyen organizaciones campesinas, indígenas, del trabajo informal, trabajadores de carga y de plataformas.

La decisión de incluirlos al diálogo se dio durante un encuentro en la sede del ministerio, en el cual también se analizaron solicitudes relacionadas con la representación de los sindicatos, condiciones de trabajo y subsidios.

La atención está en el 18 de noviembre, el día en el que posiblemente se instalará la mesa de concertación con el Gobierno, los gremios, sindicatos y las otras organizaciones invitadas. Recientemente, se extendió la participación a las trabajadoras domésticas.

¿Cuándo comenzaría la concertación?

Si bien aún no ha comenzado el diálogo, a través de varios espacios, los gremios y sindicados han presentado las que se espera sean sus propuestas.

Por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, aseguró que el aumento no debe ser mayor a los dos dígitos, por lo que consideró que debe ser entre el 8 % y 9.5 %.

La perspectiva es contraria a la que tiene la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dado que proyecta que el incremento debería ser del 38.5 %. En ese orden de ideas, la discusión podría ser retadora y, en caso de que no haya luz verde, saldría por decreto, tal y como ocurrió en diciembre de 2025.

El aumento fue del 23.7 %, por lo que el salario mínimo 2026 cerró en $ 2.000.000 con el auxilio de transporte y $ 1.750.905 sin este.