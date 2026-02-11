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Fiscalía notificó a Zulma Guzmán por imputación por el caso de frambuesas con talio

La carta remitida por la Fiscalía precisa además que la audiencia de imputación se realizará mediante conexión virtual.

Noticias RCN

noviembre 02 de 2026
01:06 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación notificó formalmente a Zulma Guzmán Castro, en el Reino Unido, sobre la audiencia de imputación de cargos programada para el próximo 9 de noviembre en Colombia, dentro del proceso que investiga la contaminación con talio de unas frambuesas congeladas que habrían causado la muerte de dos menores de edad en Bogotá.

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Según la carta rogatoria enviada por el ente acusador a las autoridades británicas y conocida por Noticias RCN, la empresaria deberá comparecer virtualmente ante un juez penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, diligencia en la que la Fiscalía formulará imputación y solicitará una medida de aseguramiento en su contra.

Los delitos que imputará la Fiscalía

En el documento, la Fiscalía detalla que a Guzmán Castro le atribuirá el delito de homicidio agravado, sustentado en que las víctimas eran menores de 14 años y en las circunstancias agravantes contempladas en la legislación penal colombiana, entre ellas actuar por motivo fútil y con sevicia.

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De acuerdo con la investigación, el 3 de abril de 2025 llegó a una vivienda en Bogotá un paquete de frambuesas congeladas de la marca Franui que habría sido contaminado de manera intencional con talio. Los productos fueron consumidos al día siguiente y, como consecuencia de la intoxicación, dos menores fallecieron.

La Fiscalía también sostiene que otras dos personas estuvieron en riesgo de perder la vida tras ingerir el alimento contaminado.

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Avanza proceso de extradición en Londres

La carta remitida por la Fiscalía precisa además que la audiencia de imputación se realizará mediante conexión virtual y que la procesada deberá estar acompañada por un defensor. A la diligencia también podrán asistir las víctimas directas e indirectas, sus representantes y un agente especial de la Procuraduría designado para el caso.

Tras la lectura oficial del requerimiento judicial durante una audiencia celebrada este lunes en Londres, Guzmán Castro compareció ante la justicia británica. Sin embargo, la diligencia fue suspendida y continuará este martes.

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En esa instancia judicial se analiza la solicitud de extradición presentada por Colombia para que la empresaria responda ante las autoridades nacionales por los hechos relacionados con la presunta contaminación de las frambuesas que desencadenó la emergencia sanitaria y la muerte de los menores.

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